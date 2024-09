BARI - Si svolgerà il 26 e 27 settembre 2024, presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, la XXIV edizione del Workshop “Eredità culturali: le collezioni speciali per la valorizzazione delle biblioteche e del territorio”. L’evento è organizzato dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), sezione Puglia. Questo workshop rappresenta un’importante opportunità di aggiornamento, formazione e discussione su tematiche biblioteconomiche attuali, rivolto a bibliotecari, specialisti del settore e operatori culturali.

Obiettivo e Significato del Workshop

La XXIV edizione del workshop si concentrerà sull'importanza delle collezioni speciali come strumenti per la valorizzazione delle biblioteche e del territorio. Secondo la Convenzione di Faro, le eredità culturali comprendono "un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, costantemente in evoluzione". Questo evento si propone di esplorare come le biblioteche possano promuovere tali eredità e soddisfare i bisogni educativi e culturali dei cittadini.

Programma dell’Evento

L’apertura dell'evento il 26 settembre alle ore 16.00 prevede i saluti istituzionali di Loredana Capone (Presidente del Consiglio regionale della Puglia), Vito Leccese (Sindaco di Bari), Stefano Bronzini (Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro) e Marco Giacomo Bascapè (Soprintendente SAB Puglia). Mimma Gattulli, Segretario Generale del Consiglio regionale della Puglia, coordinerà l'introduzione. Interverranno Nichi Vendola, già Presidente della Regione Puglia, che parlerà delle “Biblioteche di fraternità”, e Paola Castellucci dell’Università Sapienza di Roma, che tratterà il tema “Ricerca & Documentazione: Biblioteche speciali e Politica della scienza”.

Il workshop includerà anche la Consegna del Premio Maria A. Abenante – edizione 2024, presieduta da Milena Tancredi della Biblioteca Ragazzi “La Magna Capitana” di Foggia. Questo premio onora la memoria di Maria A. Abenante, bibliotecaria della “Teca del Mediterraneo” e Presidente AIB Puglia, e premia un progetto che promuove l’inclusione nelle sue diverse declinazioni.

In chiusura del primo giorno, sarà inaugurato Chora – Uno spazio per i libri, l’arte e la bellezza, un nuovo spazio che ospita la collezione di libri antichi e di pregio del Consiglio regionale della Puglia. Chora si propone come luogo di incontro dedicato a gruppi di lettura, laboratori e visite guidate, ispirato al concetto platonico di “ricettacolo invisibile e senza forma”.

Il Secondo Giorno del Workshop

La sessione mattutina del 27 settembre avrà inizio alle 9.00, con i saluti istituzionali di Domenica Di Cosmo, Presidente AIB Puglia. Vittorio Ponzani della Biblioteca Istituto Superiore di Sanità di Roma coordinerà la sessione. I relatori della mattinata includeranno:

Lorenzo Baldacchini : “Tutte le collezioni sono speciali?”

: “Tutte le collezioni sono speciali?” Antonella Trombone : “Archivi culturali e biblioteche d’autore nelle raccolte delle biblioteche: tra gestione, contesto e uso pubblico”.

: “Archivi culturali e biblioteche d’autore nelle raccolte delle biblioteche: tra gestione, contesto e uso pubblico”. Alessandra Boccone : “Valutare ed acquisire le collezioni speciali: criteri etici, strumenti condivisi e flussi di lavoro consapevoli”.

: “Valutare ed acquisire le collezioni speciali: criteri etici, strumenti condivisi e flussi di lavoro consapevoli”. Marianna Iafelice: “Le collezioni speciali in Puglia: situazione attuale e prospettive”.

Il pomeriggio del 27 settembre, che inizierà alle 14.30, sarà coordinato da Franco Neri, studioso di biblioteconomia. Gli interventi includeranno:

Elena Infantini : “La collezione bibliografica e documentaria V. Luisi”.

: “La collezione bibliografica e documentaria V. Luisi”. Antonio Castronuovo : “Fisiologia delle collezioni private, con qualche curiosità sul caso Luisi”.

: “Fisiologia delle collezioni private, con qualche curiosità sul caso Luisi”. Eleonora Cardinale : “Il Fondo Calvino della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: carte, libri, oggetti”.

: “Il Fondo Calvino della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: carte, libri, oggetti”. Brizia Minerva: “L'Archivio Carmelo Bene. Pratiche di ricerca, esposizione, digitalizzazione”.

Partecipazione e Informazioni

Per partecipare al workshop, è necessario compilare il modulo di registrazione disponibile sul sito della Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Telefono : 080 540 2770 - 2310

: 080 540 2770 - 2310 Email: biblioteca@consiglio.puglia.it

Questa XXIV edizione del workshop rappresenta un'importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo delle biblioteche nella valorizzazione delle eredità culturali e delle collezioni speciali, contribuendo così alla crescita e alla coesione sociale del territorio.