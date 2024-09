Torre Quetta si prepara alla seconda settimana di Oktober Quett: eventi e musica dal 26 al 29 settembre

BARI - Torre Quetta è pronta a ospitare la seconda settimana di Oktober Quett, un festival dedicato alla cultura bavarese e alle tradizioni culinarie, che culminerà con un weekend ricco di eventi, musica e delizie gastronomiche. Da giovedì 26 a domenica 29 settembre, il compendio si animerà con una varietà di proposte che promettono di coinvolgere tutti gli amanti della buona musica e della buona cucina.

Programmazione degli Eventi

Giovedì 26 settembre: Il festival si apre presso il JOY’S PUB, dove i FOURSOME BAND allieteranno gli ospiti con una serata di musica dal vivo. Gli avventori potranno gustare la combo proposta: un panino con wurstel bavarese, pretzel e birra a soli 10€.

Venerdì 27 settembre: La manifestazione si espande a tre postazioni. Oltre al JOY’S PUB con i CHICKEN BLUES, si aggiungono la PANZEROTTERIA e la BOMBETTERIA, entrambe con selezioni musicali di FILIPPO D’ATTOLICO. Le combo di venerdì includono un panzerotto XL con ripieno a scelta e birra, oppure un panino con hamburger, wurstel e patatine, sempre a 10€. La serata si concluderà presso il FRISH con l’esibizione di I PRISMA LIVE SHOW e una combo di frittura di calamari e birra.

Sabato 28 settembre: Il weekend di Oktober Quett entra nel vivo. Al JOY’S PUB si esibiranno i THE WONDERS, mentre alla PARRILLA suoneranno i FUNKEYS, con una combo che include club sandwich di pollo fritto e birra a 10€. La musica proseguirà con il piano bar di GIANNI PORTOGHESE e altre esibizioni presso le diverse postazioni, come I DISSIDENTI alla SPAGHETTERIA e THE DRIVERS alla pizzeria DA ENZO E CIRO, con una speciale pizza bavarese.

Domenica 29 settembre: La grande chiusura del festival si svolgerà a partire dalle ore 12:00. Al JOY’S PUB si esibiranno nuovamente I DISSIDENTI, mentre al FRUIT BEACH BAR ci sarà un piano bar live con GIANNI PORTOGHESE. Le degustazioni di cibo continueranno con combo a 10€, tra cui baguette XL, spiedini di frutta e birra. I THE WONDERS e i FUNKEYS concluderanno la manifestazione, seguiti dai FOURSOME BAND e dai MIND THE GAP presso la pizzeria DA ENZO E CIRO.

Conclusione della Stagione Estiva

Oktober Quett rappresenta non solo un’opportunità per gustare birra bavarese e piatti tipici, ma anche un’occasione per godere della musica locale e salutare la stagione estiva di Torre Quetta. Sarà un modo festoso di concludere l’estate, in attesa della prossima stagione di eventi e manifestazioni. Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario festival!