Esplosione al bancomat a San Marco in Lamis: tentativo di furto con la tecnica della 'Marmotta'

FOGGIA - La scorsa notte, uno sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese a San Marco in Lamis, nel Foggiano, è stato fatto esplodere in un tentativo di furto. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della "marmotta", piazzando una carica esplosiva nella fessura di erogazione del denaro.

Il forte boato ha svegliato i residenti del piccolo comune sul Gargano, diffondendosi in gran parte del paese. Al momento non è chiaro se i ladri siano riusciti a portare via il denaro dal bancomat. I criminali si sono dati alla fuga subito dopo l’esplosione.

I carabinieri stanno indagando sull'accaduto, analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili.