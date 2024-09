Evasione dal carcere di Avellino: ricercato detenuto pugliese

AVELLINO - Un detenuto originario della Puglia è evaso ieri sera dal carcere di Avellino ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. L'evasione è avvenuta intorno alle 20, quando il detenuto ha scavalcato il muro di cinta della struttura penitenziaria e si è diretto verso le campagne circostanti. Le autorità hanno subito attivato le ricerche: gli agenti della Polizia Penitenziaria, incluso il personale non in servizio, sono stati richiamati, mentre carabinieri e polizia hanno iniziato un capillare monitoraggio del territorio.Questo episodio segue un’evasione simile avvenuta nel mese di agosto, quando un detenuto salernitano fu intercettato poche ore dopo l’evasione in una fitta boscaglia nel comune di Aiello del Sabato, a breve distanza dalla Casa circondariale. L’incidente ha sollevato forti critiche verso il sistema penitenziario campano.Il sindacato Uspp ha espresso dure critiche alla gestione delle carceri in Campania. Il presidente Moretti e il segretario Auricchio hanno denunciato l’“inerzia” delle autorità competenti, sottolineando come il sistema penitenziario campano stia “facendo acqua da tutte le parti” con due evasioni in pochi giorni e un susseguirsi di eventi critici. I sindacalisti hanno invitato i vertici del Dipartimento e quelli politici a verificare l'operato del provveditore della Campania e a garantire una maggiore sicurezza per i poliziotti penitenziari.Tiziana Guacci, segretario regionale del Sappe in Campania, ha commentato che la situazione non è casuale ma è il risultato di “precise responsabilità” e del “totale fallimento” della gestione del Provveditorato Campano, che, secondo lei, ha dimostrato gravi lacune nel garantire la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.Le ricerche del detenuto sono in corso e la situazione rimane sotto attento monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.