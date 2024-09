Fedez all'inaugurazione della nuova casa di accoglienza dell'Associazione Andrea Tudisco

ROMA - Da covo della criminalità organizzata a casa di accoglienza per famiglie e bambini affetti da gravi patologie. Torna così alla comunità il villino di via Giuseppe Lazzati 185, a Roma, assegnato nel luglio 2023, dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati alla Criminalità organizzata (ANBSC) all’organizzazione di volontariato Andrea Tudisco, impegnata da anni nella tutela del diritto della salute dei bambini. Poi l’incontro con la Fondazione Fedez che ha deciso di sostenere l’intera opera di ristrutturazione dell’immobile in modo che sempre più famiglie abbiano la possibilità di affrontare con dignità e serenità il difficile periodo di cura dei propri figli.

La casa di accoglienza è stata inaugurata oggi alla presenza dell’Assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi, della Presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti, del Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio Civita Di Russo, della Presidente dell’Associazione Tudisco Fiorella Tosoni e di Fedez, Presidente della Fondazione Fedez.

Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come un luogo di violenza possa rinascere e diventare uno strumento di solidarietà e aiuto per le persone più fragili. La Fondazione Fedez ha scelto di sostenere questo progetto per la sua rilevanza sociale, di accoglienza e di promozione dei valori della legalità e della solidarietà.

“Per me e per chi, con me, lavora nella Fondazione Fedez, inaugurare questo spazio è un momento che ci riempie di gioia. Questo rifugio è pensato per i bambini e le loro famiglie, che spesso si trovano ad affrontare sfide enormi. Vogliamo che ogni bambino possa sentirsi al sicuro e amato, e che questa casa diventi un simbolo di speranza e solidarietà.” Così ha dichiarato Fedez a margine dell’inaugurazione.

"Siamo profondamente grati alla Fondazione Fedez per aver reso possibile la rinascita di questo luogo” afferma Fiorella Tosoni e continua “Grazie al loro sostegno, siamo riusciti a trasformare uno spazio che era simbolo di illegalità in una casa di accoglienza per le famiglie dei bambini affetti da gravi patologie. Ringrazio di cuore Federico per averci dato la possibilità di continuare a fare quello che facciamo da oltre 25 anni: accogliere, sostenere e far sentire meno soli i nostri bambini e le loro famiglie in una nuova e bellissima casa."

Da oltre 25 anni l’Associazione Andrea Tudisco accoglie centinaia di famiglie con bambini malati, offrendo non solo un tetto, ma calore umano, speranza, e quella serenità di cui hanno disperatamente bisogno in un momento così difficile. Ogni anno, oltre 250 bambini oncologici e le loro famiglie trovano nell'Associazione una seconda casa, mentre i clown dottori portano sorrisi nei reparti pediatrici, raggiungendo più di 10.000 piccoli pazienti. Ma non è solo il sorriso dei bambini a essere importante: è la forza delle famiglie, l’abbraccio di una comunità che li sostiene e che, grazie a queste case, permette di alleviare anche il peso economico, riducendo la necessità di lunghi ricoveri ospedalieri.