Fedez, ''Allucinazione Collettiva' è il brano più ascoltato in Italia

Con “Allucinazione Collettiva” (Warner Music Italy), pubblicato nella notte del 21 settembre, Fedez ha raggiunto oggi la posizione numero 1 dei brani più ascoltati in Italia su Spotify, oltre alla posizione n.1 nelle tendenze YouTube, volando al vertice della chart dei video più visti in Italia.

Il brano, annunciato il giorno stesso della sua pubblicazione, rappresenta un capitolo particolare per il rapper, che ha spezzato del tutto le aspettative costruite attorno agli eventi accaduti nella scena urban negli ultimi giorni, sorprendendo il proprio pubblico con un singolo personale.

Non una diss-track in risposta ai colleghi, ma un’“Allucinazione Collettiva”, quella che il rapper racconta in una lettera a cuore aperto dal testo forte, molto aspro e senza filtri con cui sfoga i suoi pensieri più profondi.

Il brano tocca argomenti complessi della vita privata e momenti travagliati della carriera sotto i riflettori che Fedez esplora con una trasparenza disarmante, un tratto distintivo che da sempre caratterizza la sua musica.

L’artwork del singolo, anch’esso di forte impatto, è uno scatto che immortala Fedez in un omaggio alla copertina della serie TV horror anglo-statunitense “Penny Dreadful” fatta da Pablo Matil, che racconta le origini di personaggi della letteratura come Dorian Gray, Frankenstein, Dr. Jekyll, Dracula e molti altri personaggi leggendari, intrappolati nella Londra vittoriana.