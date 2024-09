Fiera del Levante: appuntamenti domenica 29 settembre

BARI - Ecco gli appuntamenti di domenica 29 settembre dell'87/a edizione della Fiera del Levante:Intervengono: Gaetano Frulli (presidente di Nuova Fiera del Levante), Lorenzo Zurino (presidente del Forum Italiano dell’Export), Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia), Lucia Di Bisceglie (presidente della Camera di Commercio di Bari), Maurizio Danese (presidente AEFI), Pasquale Salzano (presidente SIMEST), Vincenzo De Luca (già ambasciatore d’Italia in India), Matteo Zoppas (presidente Agenzia ICE), Riccardo Maria Monti (vice presidente Fondazione Italia-Cina) e Beniamino Quintieri (presidente Istituto Italiano Credito Sportivo), Nunzio Alfredo D’Angieri (ambasciatore Affari Europei Belize), Luigi Corradi (amministratore delegato Trenitalia), Paolo Barletta (presidente Arsenale Spa), Nicola Formichella (ceo Forbes Italia), Beppe Ghisolfi (consigliere d’amministrazione Istituto mondiale Casse di Risparmio WSB) ed Emmanuel Conte (assessore a Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del Comune di Milano) e Alessandro Delli Noci (assessore regionale allo Sviluppo economico).(necessaria prenotazione al desk dedicato attivo nel Padiglione 96, ingresso gratuito)Durante la giornata, inoltre, nello stand dell’Aeronautica Militare i visitatori potranno salire su un simulatore ludico di volo dell’Eurofighter, mentre in quello della Guardia di Finanza verranno svolti briefing illustrativi delle attività e dei mezzi del comparto delle Fiamme Gialle, dimostrazioni tecnico-pratiche a cura delle unità cinofile, attività di orientamento al reclutamento e all’addestramento presso gli istituti di formazione della Guardia di Finanza. Nello stand della Polizia di Stato ci sarà un’esposizione con simulatore e in quello dell’Arma dei Carabinieri un simulatore 3D di una scena del crimine. Negli spazi dell’Esercito, infine, i visitatori potranno apprezzare una mostra di materiali radio in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, un’esposizione di mezzi e materiali in dotazione all’esercito, interventi musicali della banda della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, simulatore di check-in/out e servizio doganale, attrazioni interattive tra cui parete d’arrampicata, percorso ginnico sportivo e percorso in ambiente notturno con l’utilizzo di visori. Sarà inoltre possibile ammirare materiale in sperimentazione quale il cane robot “Cesare” e la Blindo Centauro 2 e ascoltare i brani proposti da Radio Esercito.Musica live e dj set con ospiti nazionali e internazionali. Sul palco sarà proposta l’esibizione dei Boomdabash, di Villabanks e del celebre tour della Praja di Gallipoli. Saranno inoltre presenti anche i resident dj del Demodè e di Urban Legend.Durante il giorno sono in programma spettacoli itineranti di artisti di strada.L’accesso all’area eventi sarà consentito ai possessori del biglietto a pagamento cartaceo o digitale convertito in braccialetto al point presente all’interno del quartiere fieristico.Il biglietto per visitare la Campionaria Internazionale sarà acquistabile online al costo di € 2,50. Sarà comunque possibile acquistare il biglietto dai botteghini della Fiera del Levante al costo di € 5,00. Come già in passato, l’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), per i bambini al di sotto dei 10 anni, per i giornalisti e le Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale, per i possessori di tessera Aefi. L’orario di apertura del quartiere fieristico sarà tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 per l’area espositiva, ad eccezione di sabato 28 settembre che sarà possibile accedere a partire dalle 14. In occasione degli eventi programmati l’area dedicata chiuderà alle 24.