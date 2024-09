Il Garante Regionale dei Diritti del Minore racconta il mondo degli adolescenti

BARI - Giovedì 3 ottobre, alle 15.30, nell’Aula Consiliare della Regione Puglia a Bari, si terrà il convegno d’apertura di “LISTeeN – Ascoltare gli adolescenti”, progetto di protagonismo giovanile, attivazione di comunità e formazione organizzato dal Garante regionale dei diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza, con la collaborazione del Consorzio Meridia e con l’obiettivo di are voce ai giovani e costruire intorno a loro reti educative di comunità.Quest’iniziativa, mettendo gli adolescenti nelle condizioni di raccontare il proprio punto di vista attraverso laboratori formativi e un corso di podcasting, sperimentando pratiche di relazione con i territori e coinvolgendo genitori e insegnanti in percorsi di formazione e momenti di networking, proverà a offrire nuovi strumenti per leggere la realtà, nonché un modello di azione che ragioni sulla rete e sulla comunità piuttosto che sui singoli. Durante il progetto saranno coinvolti 6 istituti scolastici del territorio regionale, uno per ogni provincia, 120 studenti adolescenti e preadolescenti, 100 insegnanti e 80 genitori.Il convegno sarà un momento importante per discutere di adolescenza e per dialogare intorno alle complesse sfide che emergono dal mondo di questi giovani, ma si proverà anche a tracciare percorsi innovativi di intervento.All’incontro, moderato dalla giornalista Rita Schena, parteciperanno Ludovico Abbaticchio, garante dei diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, Loredana Perla, direttrice del dipartimento For.Psi.Com. dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Giuseppe Del Grosso, funzionario dell’ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, Cinzia Gangale, responsabile area formazione del Consorzio Meridia, e rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza.Per gli assistenti sociali iscritti al Croas Puglia che prenderanno parte all'evento di presentazione del progetto LISTeeN è previsto un riconoscimento di n.3 crediti formativi.Per partecipare all’evento è necessario compilare il form online raggiungibile al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewTUN8-B5mLxVA_jOHSR7Ne- pasYytqnz7DBt2VqT4hJk22w/viewformAula Consiliare Regione Puglia – Via G. Gentile, 52 – BariInfoline: 0805282318Inizio convegno: 15.30