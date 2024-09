Fiera del Levante, il Ministro Adolfo Urso accoglie la proposta del presidente Gaetano Frulli

BARI - Sabato 28 settembre è stata inaugurata dal Ministro Adolfo Urso l’87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante.Ad anticipare il suo intervento è stato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. All’interno del suo discorso, con il quale ha presentato l’edizione 2024, Frulli ha fatto il punto sul lavoro svolto finora e tracciato le linee guida delle attività da svolgere nei prossimi mesi. Inoltre, parlando del Piano Mattei, il piano strategico per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati africani lanciato dal Governo Meloni, ha proposto al Ministro la possibilità di “prendere in considerazione la Nuova Fiera del Levante come uno dei luoghi di connessione per promuovere le attività economiche dei Paesi che aderiranno ai progetti pilota e strategici di questo piano lungimirante”.Positivo è stato il riscontro di Adolfo Urso al termine della Cerimonia inaugurale.Il Ministro ha affermato che ha accolto l’invito del presidente Frulli come un valido suggerimento. Pertanto, considererà il quartiere fieristico barese come luogo ideale per far incontrare l’Italia e i paesi esteri coinvolti nel progetto che prende il nome dell’ex presidente Eni scomparso nel 1962.“Siamo soddisfatti dell’attestato di stima che il Ministro Urso ci ha rivolto – ha dichiarato Frulli -. Questo gratifica gli sforzi che io e tutta la gente che lavora per Nuova Fiera del Levante abbiamo profuso durante questi mesi e soprattutto con il lavoro svolto nella gestione del Media Center del G7”.