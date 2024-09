Serie B: Bari-Cosenza 1-1, pareggio amaro al 'San Nicola'

FRANCESCO LOIACONO – Il Bari non va oltre l'1-1 contro il Cosenza nella settima giornata di andata di Serie B, in una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Nel primo tempo, il Bari parte subito forte: già all’8’ Falletti va vicino al gol con un’azione pericolosa. Al 20’ Fumagalli sfiora la rete, ma il suo tentativo non va a segno. Poco dopo, al 23’, Vicari non riesce a concretizzare di testa un’occasione su calcio piazzato. Al 25’ è Ricciardi a mettere paura al Cosenza, senza però riuscire a finalizzare. Al 38’, Falletti colpisce il palo con un potente destro da fuori area, ma un minuto dopo, al 39’, il Bari trova il vantaggio: Pucino, di testa, segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dallo stesso Falletti, mandando in visibilio il pubblico del "San Nicola".

Nella ripresa, però, la partita cambia volto. Al 9’, il Bari rimane in dieci uomini dopo l’espulsione di Lella, sanzionato per una gomitata su Caporale dopo la revisione del VAR. Nonostante l’inferiorità numerica, al 25’ il Bari ha un’altra occasione con Ciervo, che però non riesce a inquadrare la porta.

Il Cosenza, approfittando della superiorità numerica, spinge per il pareggio. Al 42’, il VAR concede un rigore per un fallo di mano di Coli Saco, trasformato da Fumagalli. Il Bari prova a reagire, ma al 45’ Florenzi spreca una buona occasione per riportare in vantaggio i biancorossi.

Il match si chiude sull’1-1, lasciando il Bari con un po' di rammarico. Nella prossima giornata di Serie B, la squadra di Longo affronterà la Cremonese allo stadio "Zini" domenica 6 ottobre alle 15:00.