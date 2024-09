Foggia in emergenza per i prossimi due match: fuori Da Riva, Danzi e Millico

FRANCESCO LOIACONO - Brutte notizie per il Foggia, che dovrà affrontare le prossime due gare di Serie C senza tre giocatori chiave a causa di infortuni. Durante la seconda giornata di andata del girone C, nel match esterno contro l'Altamura, il centrocampista Jacopo Da Riva ha subito una forte distorsione alla caviglia nel secondo tempo. L'infortunio lo terrà fuori per almeno due partite: la sfida casalinga contro il Monopoli, in programma domenica 8 settembre alle 20:45 allo stadio "Zaccheria", e il match del 16 settembre contro il Latina al "Francioni" alle 20:30. Al suo posto, il tecnico Massimo Brambilla schiererà Mazzocco.

Le difficoltà per il Foggia, però, non finiscono qui. Brambilla dovrà rinunciare anche al trequartista Andrea Danzi, che ha subito una contrattura muscolare nella prima giornata contro il Trapani allo "Zaccheria". Danzi non è stato disponibile per la partita contro l’Altamura e salterà anche le prossime gare. Al suo posto sarà impiegato Zunno.

Infine, l'attaccante Vincenzo Millico, già assente contro l'Altamura a causa di un problema muscolare, sarà ancora fuori. Il tecnico rossonero si affiderà quindi a Santaniello per guidare l'attacco nelle sfide imminenti.

Con tre giocatori titolari indisponibili, il Foggia si troverà in piena emergenza almeno per le prossime due settimane, affrontando due match cruciali per la stagione. La capacità della squadra di adattarsi a queste assenze sarà determinante per il prosieguo del campionato.