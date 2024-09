“Benessere al centro”: Il grande evento di settembre al Bariblu di Triggiano (BA)

TRIGGIANO - Dal 9 al 29 settembre 2024, il Centro Commerciale Bariblu di Triggiano, in provincia di Bari, ospiterà “Benessere al centro”, un evento dedicato a promuovere una visione integrata e “ecosistemica” del benessere. L’iniziativa parte dalla cura di sé e si estende al rispetto degli altri e dell'ambiente, puntando sulla prevenzione, la salute e l’educazione alimentare.

Un calendario ricco di attività gratuite sarà offerto a un pubblico ampio e variegato, con appuntamenti pensati per persone di tutte le età e per tutta la famiglia. Tra le proposte: esami diagnostici gratuiti, laboratori per bambini, incontri divulgativi sulla cultura del dono, corsi di prevenzione degli incidenti pediatrici, e dimostrazioni di danza.

L’evento si articolerà in due diverse aree del centro commerciale. Nel parcheggio coperto, in collaborazione con Gruppo MEDIPUGLIA e AVIS Comunale Bari, sarà allestito un van per screening diagnostici e donazioni di sangue. All'interno del centro, invece, si terranno i laboratori organizzati dall’associazione “I LABORATORI DI ALE E DELIA” e diversi incontri su temi come giornalismo, alimentazione creativa e sicurezza domestica per i più piccoli.

Bariblu si fa così promotore di stili di vita equilibrati e comportamenti responsabili, investendo sulla prevenzione, l’educazione alimentare e la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico verso pratiche quotidiane più salutari e rispettose dell'ambiente.

Un momento particolarmente atteso è quello che, dal 23 settembre, vedrà Bariblu trasformarsi in una pista da ballo. Il centro ospiterà un entusiasmante dance contest, in cui le scuole di ballo locali si sfideranno per mostrare i propri giovani talenti. Ospite speciale della finale, in programma per il 29 settembre, sarà Mattia Zenzola, vincitore del talent show “Amici”, che premierà i vincitori del contest e chiuderà l’evento con un’esibizione speciale.

**“Benessere al centro”**

9-29 Settembre 2024

Centro Commerciale Bariblu di Triggiano (BA)

