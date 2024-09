Franco Leone: 'Caravaggio Poesia della luce - Tutte le opere in versi'

mai quell’evento fu reso più bello (p. 102).



Delicata la descrizione della Maddalena in estasi, la cui chioma scendendo fluente / al suo viso dà ulteriore bellezza (p. 156).



Commovente La flagellazione di Cristo di Rouen, in cui illuminata risplende la bellezza di Gesù:



Dimentichiam ogni orrore e crudezza,



affascinati da tanta bellezza (p. 164).



Commovente anche La crocifissione di Sant’Andrea di Cleveland, il cui dramma tocca persino chi l’ha voluto e ordinato.



Vi è poi l’orrido a spaventare chi legge e guarda i versi e l’opera La decollazione del Battista di Malta, con il distico di chiusura



Caravaggio con mirabil talento



in quel quadro firmò il suo testamento (pp. 180 - 181).



I volti, soprattutto nelle opere drammatiche, sono psicologicamente espressivi e le parole poetiche sempre chiaramente aderenti.



Studio di immagini e studio di parole in un cammino parallelo.



Nel dramma più ‘drammatico’, La flagellazione di Cristo di Napoli, autentico capolavoro, la luce mette in risalto la bellezza divina di Gesù, splendido anche nell’atroce soffrire.



Che dire del dipinto L’adorazione dei pastori di Messina e della poetica descrizione del misero luogo? Sulla povertà diffusa e intensa una luce risplende / che i fil di paglia fa quasi brillare. […] Mai la miseria mostrò un tale incanto (p.196). Soavemente descritto anche il tema dell’Annunciazione, a cui segue un ritorno al tragico, che è anche il tormento esistenziale del Caravaggio.



Intanto il tempo passa e le esuberanze del pittore si vanno lentamente spegnendo. Lo lasciano pensare le opere dell’ultimo periodo di vita, perfettamente interpretate dal poeta che dice: Spenta fu l’arte degli ultimi anni (p. 210).



Anche le opere perdute sono oggetto di osservazione e di analisi per Franco Leone, mai stanco di tradurre in versi ciò che i colori, complici luci e ombre, danno impulso alla mano del pittore.



Spicca Il ritratto della cortigiana di Berlino, una donna dalla bellezza sfrontata, dal Merisi dipinta ed amata (p. 220).



Un’opera perduta è anche La natività di Palermo, purtroppo rubata da ignoti. L’autore volge in versi persino un dipinto recentemente attribuito al Caravaggio: La Maddalena Addolorata di Roma, una donna dalla bellissima chioma intrecciata, sconvolta dal dolore (p. 242).



Un pregio straordinario di questo libro è il fattore musicale, la ricerca certosina degli spartiti dal Caravaggio riportati o accennati nei suoi dipinti. Franco Leone si è rivelato ricercatore musicale di eccezione soprattutto perché ha reso possibile l’ascolto di uno spartito mai ascoltato prima: il Gloriosus Dei Apostolus Bartholomeus di Noel Bauldewijn, che forse sarebbe rimasto nel silenzio della tela. Chiari gli spartiti impressi in varie pagine del libro.



Linguaggio pittorico e linguaggio poetico si sono incontrati in un’atmosfera di armonia, di intesa, di dialogo e sono partiti per un lungo viaggio, con la luce dell’intelligenza e dell’Arte. Insieme hanno raggiunto l’approdo in questo libro che fa onore al pittore e al poeta, ma anche al mondo della Cultura.



Franco Leone ha saputo leggere l’anima artistica di un uomo tanto inquieto quanto geniale; ha nobilitato, una volta di più, le virtù pittoriche di un Merisi mai sereno, spesso in fuga da se stesso, con fitte ombre nel suo dentro, eppure con la sapiente arte della luce nell’Arte. Egli spesso tesse le lodi del Caravaggio negli ultimi due versi dei suoi componimenti, come nella poesia La cena di Emmaus di Milano:



La luce investe la misera mensa



ma svela un’arte mirabile e immensa (p. 154)



Conclusa la meditata lettura, chiuso il libro, posso dire di sentirmi più ricca e più nuova a me stessa. Ho trovato appassionante guardare e leggere tutto: opere e testi poetici, ma anche l’ampia Presentazione della professoressa Filomena Livrieri e la Postfazione del professore Franco Vangi. Tutte pagine importanti, scritte con competenza e giusta valorizzazione.



Un libro nuovo nel suo genere, da guardare e leggere con l’amore per il bello pittorico e poetico. Un libro che, proprio con l’ausilio della poesia e della musica, accompagna a comprendere meglio il prodigio pittorico di un Caravaggio inquieto e geniale.

