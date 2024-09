Serie A: Torino solitario in vetta alla classifica

Torino FC

NICOLA ZUCCARO - Vincendo 3-2 a Verona nel secondo anticipo della quinta giornata di Serie A, il Torino, per almeno 48 ore, sarà in testa alla classifica del massimo campionato italiano. Un primato che potrebbe essere ribaltato dai risultati di Juventus-Napoli, Roma-Udinese e Inter-Milan, le gare di cartello del quinto turno, aperto dallo 0-2 con cui l'Empoli ha espugnato Cagliari nel primo anticipo giocato alle 18:30. Il turno si chiuderà lunedì 23 settembre 2024 alle 20:45 con Atalanta-Como. Prima di ciascuna delle otto gare rimanenti, come nelle due già disputate e in tutti gli altri campionati nazionali, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Salvatore (Totò) Schillaci, ex attaccante di Inter, Juventus e Nazionale, deceduto il 18 settembre a Palermo all'età di 59 anni.