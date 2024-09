Frosinone-Bari: sfida difficile per il Galletto

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO - Rilanciato e galvanizzato dal suo primo successo in questo campionato cadetto, grazie al 2-0 inflitto al Mantova nel match del 14 settembre al San Nicola, il Bari punta alla sua prima vittoria esterna nella Serie B 2024-2025, in casa del Frosinone. Tuttavia, l'obiettivo non sarà facile da raggiungere, come ha preannunciato Moreno Longo nella consueta conferenza stampa che ha preceduto la gara in programma alle 15 di domenica 22 settembre allo Stirpe. La sfida vedrà un confronto incrociato tra "ex" allenatori, con Longo da una parte e Vincenzo Vivarini, già tecnico del Bari nella stagione 2019-2020, dall'altra.

Longo, che ha allenato il Frosinone nel 2017-2018, ha sottolineato come la squadra gialloblù non vada sottovalutata. A suo avviso, il Frosinone cercherà di reagire al pesante 4-0 subito dal Brescia al Rigamonti nella gara di sabato scorso, puntando alla prima vittoria utile per risalire la classifica, attualmente dominata dal Bari con 2 punti di vantaggio.

I biancorossi, dal canto loro, sono chiamati a interrompere una serie negativa sul campo del Frosinone, dove non vincono dal 6 novembre 1966. In quella partita, valida per la settima giornata della Serie C 1966-1967, i galletti si imposero grazie alla rete di Cicogna al 57'. Un motivo in più per cercare di ripetere un'impresa che manca da 58 anni, su un campo che si è dimostrato storicamente ostile al Bari, con cinque sconfitte subite nelle successive sfide. L'ultima sconfitta risale al 22 ottobre 2022, quando il Frosinone vinse 1-0 con rete di Bonelli al 92', nella partita valida per la decima giornata della Serie B 2022-2023.