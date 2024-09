Furti a ripetizione in Via Piccinni: è caccia al ladro con lo stesso modus operandi

BARI - Negli ultimi giorni, tre attività commerciali situate in via Piccinni a Bari sono state colpite da una serie di furti che hanno lasciato i titolari e la comunità locale preoccupati. Il ladro, che sembra agire con un modus operandi ben definito, ha forzato le saracinesche e rubato le casse, creando un clima di insicurezza nella zona.

I Colpi

Il primo furto è avvenuto presso la pizzeria napoletana di Vincenzo Capuano, che ha aperto i battenti a Bari solo pochi mesi fa. I dipendenti, visibilmente scossi, hanno dichiarato al Corriere del Mezzogiorno: "È la prima volta nella storia della nostra azienda che accade una cosa simile." Durante il furto, il ladro ha rubato alcune banconote e il tablet del titolare, ma non si è fermato qui. Ha anche approfittato della situazione per gustarsi una birra, che ha consumato mentre portava a termine il colpo.

Il secondo e il terzo furto hanno colpito rispettivamente la gelateria Piccinni e il self-service El Pedro, con il ladro che ha continuato a operare con lo stesso schema. La sequenza di furti ha sollevato allerta tra i commercianti e i residenti della zona.

Le Indagini

Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare il responsabile di questi furti. Al momento, sono in fase di analisi le immagini delle telecamere di sicurezza delle attività colpite, che potrebbero fornire elementi cruciali per identificare il ladro. Il modus operandi, che include la forzatura delle saracinesche e il furto delle casse, suggerisce un'operazione ben studiata e ripetuta.

Le autorità stanno facendo tutto il possibile per risolvere il caso e riportare la sicurezza nelle strade di via Piccinni. La comunità locale spera che l'arresto del ladro avvenga al più presto per garantire tranquillità e sicurezza ai commercianti e ai residenti della zona.