L'ex Ministro Sangiuliano si scusa pubblicamente: 'La prima persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie'

ROMA - In un’intervista televisiva emozionante, l'ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha ammesso la sua relazione con Maria Rosaria Boccia, coinvolta nella controversia riguardante la sua presunta nomina a consulente per i grandi eventi del Ministero. Visibilmente commosso, il ministro ha dichiarato: "La prima persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, che poi è una persona eccezionale". Il suo matrimonio con Federica Corsini, giornalista Rai, dura dal 2018.

Federica Corsini: carriera e vita privata

Corsini, nata a Nettuno nel 1969, è giornalista professionista dal 2006 e ha una carriera lunga quasi tre decenni in Rai. Laureata in Architettura e appassionata di design, è entrata nella televisione pubblica negli anni '90. Il suo debutto televisivo avviene nel 1997 con una trasmissione musicale, mentre i primi anni in Rai li trascorre lavorando con giornalisti del calibro di Giovanni Minoli. Dal 2017, ricopre il ruolo di caposervizio a Rai Parlamento.

Nonostante la lunga carriera, Corsini ha sempre mantenuto un profilo discreto, evitando il clamore mediatico. Non è attiva sui social media, aggiornando raramente il suo profilo Facebook dal 2019.

La relazione con Sangiuliano

Il rapporto tra Corsini e Sangiuliano ha avuto inizio durante i loro anni di lavoro insieme in Rai, quando Sangiuliano era vicedirettore di Rai1. I due si sono sposati nel 2018, con il senatore Maurizio Gasparri come testimone. La coppia non ha figli, ma ha coltivato una forte passione per i viaggi, in particolare quelli "on the road", come raccontato dalla stessa Corsini in un’intervista: "Abbiamo una grande passione per i viaggi e ogni anno partiamo per una nuova avventura".

L’ultima apparizione pubblica della coppia risale al Festival del Cinema di Venezia del 2024, evento al quale hanno partecipato insieme.

La situazione familiare di Sangiuliano, ora sotto i riflettori, potrebbe avere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, soprattutto in relazione alle polemiche sulla nomina di Boccia e le eventuali ripercussioni politiche e personali.