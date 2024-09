Giovani voci per la libertà: gli studenti del Socrate a Egnazia

Sabato 21 settembre, il Parco Archeologico di Egnazia sarà il palcoscenico di un evento memorabile che celebrerà il Centenario dell’Università degli Studi di Bari. Tra le tante iniziative, a brillare saranno le giovani menti del Liceo Classico “Socrate” di Bari.Gli studenti presenteranno una performance coinvolgente incentrata sulla libertà di parola e sul potere. Un'azione artistica che darà voce alle loro riflessioni più profonde su temi di grande attualità, dimostrando una maturità e una profondità di pensiero che vanno ben oltre la loro giovane età.La scelta di portare in scena il concetto di parrhesia, ovvero la libertà di dire la verità, anche a costo di rischi personali, è particolarmente azzeccata. Gli studenti, ispirati dalle radici classiche della loro formazione, sapranno rendere attuale un concetto filosofico millenario, dimostrando come la ricerca della verità e la difesa della libertà di espressione siano valori ancora oggi fondamentali.L'evento di Egnazia sarà un'occasione unica per celebrare il passato e guardare al futuro. Gli studenti del Socrate dimostreranno che le nuove generazioni sono pronte a raccogliere la sfida e a costruire un mondo migliore, un mondo dove la libertà di espressione e il dialogo siano i pilastri fondamentali della democrazia.