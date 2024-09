Manduria, 45enne arrestato per atti persecutori nei confronti della ex moglie e del suo nuovo compagno

MANDURIA - A Manduria, in provincia di Taranto, la Polizia ha tratto in arresto un uomo di 45 anni, accusato di atti persecutori contro la sua ex moglie e il nuovo compagno della donna, oltre alla violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

L'uomo, già in passato arrestato per gli stessi reati, era stato sottoposto inizialmente agli arresti domiciliari, una misura successivamente sostituita con l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, monitorato attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante queste restrizioni, il 45enne ha continuato a perseguitare la sua ex e il suo nuovo partner.

Nell'ultimo episodio, il soggetto si è presentato sotto casa della donna e successivamente ha inseguito l'auto guidata dal nuovo compagno, che, temendo per la propria incolumità, si è recato direttamente al Commissariato di Polizia per chiedere aiuto.

Nel frattempo, anche la donna, accompagnata dal figlio minore, ha raggiunto gli uffici di Polizia, mentre il 45enne, incurante della situazione, continuava a circolare nei pressi dello stabile a bordo della sua auto. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno intercettato e bloccato l’uomo, che è risultato positivo all'alcol test.

Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, il 45enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.