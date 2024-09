Grande successo per gli incontri organizzati dal CSV San Nicola OdV e dalle associazioni nell’ambito dei Dialoghi di Trani

BARI - Più di 30 relatori, oltre 400 partecipanti, 10 grandi associazioni. Conclusa l’edizione 2024 dei Dialoghi Off, il cartellone di incontri organizzati dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV e dalle organizzazioni del Terzo Settore nell’ambito della rassegna I Dialoghi di Trani: dal 19 al 22 settembre, si è parlato di comunità energetiche, di storie e testimonianze da Ucraina e Russia, del fenomeno migratorio e dell’impatto sull’economia dei territori e delle misure di inclusione. Questi – e molti altri – sono stati gli argomenti affrontati durante gli incontri e declinati sul tema scelto per quest’anno: Accogliere. Tra gli ospiti del CSVSN Davide Cerullo, don Angelo Cassano, Cristina di Modugno, Antonio Ciniero, Giovanni Lucio Vaira, Gianluca Budano, Antonella Rondinone, Debora Ciliento.

“Una vera e propria sfida culturale – dichiara il presidente del CSVSN Rosa Franco - che ogni anno, grazie alla collaborazione con I Dialoghi di Trani, raccogliamo con entusiasmo. Volontarie e volontari insieme nella creazione di un cartellone che sia il più possibile comprensivo dei temi più stringenti per le nostre comunità, per discutere insieme, analizzare e comprendere. In chiusura di questo percorso e alla luce degli incontri realizzati, mi rendo conto di come ci sia necessità di creare sistemi economici e sociali inclusivi e sostenibili, capaci di generare sviluppo e sicurezza. Questa è la sfida a cui ogni cittadino deve partecipare come comunità, come persona che ha a cuore l’altro e lo accoglie con uno sguardo di vicinanza e di solidarietà”.

Da segnalare, per il gran numero di partecipanti, gli incontri "Passaggi di futuro. Storie di cittadinanza attiva in Puglia", dedicato ai testimoni della storia del Sociale in Puglia e “33 funamboliche storie di facilitazione. Lavorare con i gruppi e imparare da tutto quello che succede sul campo”: storie che si intrecciano in un magico racconto collettivo e che raccontano l’importanza dell’attivarsi sul campo per imparare a lavorare insieme verso soluzioni apparentemente senza via di uscita. Infine, “Migranti e Migrazioni: il Fenomeno Migratorio e l’impatto sull’economia dei Territori” e “Misure di inclusione”, sfide, riflessioni e opportunità che richiedono urgenti politiche lungimiranti a cui sono chiamate tutte le istituzioni e il Terzo Settore. Un vero e proprio confronto aperto su temi cruciali per il nostro futuro.

“Con l’esperienza di quest’anno – dichiara il direttore del CSVSN Alessandro Cobianchi - abbiamo consolidato ancora di più la nostra presenza all’interno dei Dialoghi di Trani. In molti ancora oggi non si rendono conto della centralità dei temi propri del Volontariato all’interno della società e di come la Cultura non possa più prescindere da essi: non è infatti un caso l’ottima risposta che abbiamo avuto dal pubblico. C’è stato uno scambio di buone idee, di buone pratiche, di punti di vista. Il dialogo con le Istituzioni è stato ricco di spunti interessanti sui quali lavorare e sono rimasto colpito dalla lettura dei temi che abbiamo trattato: dalla migrazione alla lotta alle mafie”.

Ha chiuso la kermesse Dialoghi OFF l’incontro “I volti di Scampia. I giusti di Gomorra”: un viaggio e un racconto personale forte e disilluso tra storie di resilienza e speranza nel difficile territorio di Scampia, per continuare a lavorare per la non violenza, ritrovare il senso del “noi” e la sacralità della vita.