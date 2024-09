Carovigno, 19esima edizione della Due Torri: l’appuntamento sportivo tra natura e solidarietà

CAROVIGNO (BR) - Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione della "Due Torri", un evento attesissimo organizzato dall'A.S.D. Atletica Carovigno, alla presenza del presidente dell’Atletica Carovigno Franco Valente, dell’assessore allo sport del comune di Carovigno Luigi Orlandini e del presidente del CDA della Riserva di Torre Guaceto, Rocky Malatesta. La manifestazione, che si terrà il 29 settembre 2024, è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della corsa e della natura, e si svolge in memoria di Angelo Valente. - Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione della "Due Torri", un evento attesissimo organizzato dall'A.S.D. Atletica Carovigno, alla presenza del presidente dell’Atletica Carovigno Franco Valente, dell’assessore allo sport del comune di Carovigno Luigi Orlandini e del presidente del CDA della Riserva di Torre Guaceto, Rocky Malatesta. La manifestazione, che si terrà il 29 settembre 2024, è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della corsa e della natura, e si svolge in memoria di Angelo Valente.





Il Percorso e le Gare L’EcoTrail di 21 km sarà il cuore pulsante dell’evento, con un percorso suggestivo che attraverserà la Riserva Naturale di Torre Guaceto. L’inizio e la fine della corsa avverranno a Torre Santa Sabina, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nella bellezza naturale del paesaggio costiero pugliese. L’appuntamento è fissato per le ore 9:00 presso Via Lago d'Iseo a Santa Sabina.





In parallelo, sarà organizzata la "Family Run", un’iniziativa non competitiva aperta a persone di tutte le età. Questa corsa vuole essere un momento di condivisione, sport e divertimento, adatta per chi desidera trascorrere una giornata all’aria aperta all'insegna dello sport e del benessere.





Iscrizioni e Dettagli Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate tramite il sito web www.cronogare.it . La manifestazione è aperta a tutti, dai runner professionisti alle famiglie e agli amatori, offrendo così un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva in un contesto naturale di straordinaria bellezza.





Sostenibilità e Valori dell’Evento Un aspetto fondamentale dell'edizione di quest'anno è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Franco Valente, presidente dell’A.S.D. Atletica Carovigno, ha sottolineato l’importanza della destagionalizzazione dell'evento: "Destagionalizzare l’evento T2T era ed è una prerogativa che ci siamo posti da tempo e che quest'anno vede l'attuazione. Ciò ci ha permesso di creare qualche variante sul percorso per fare in modo che gli atleti partecipanti possano viverlo a pieno, appagando i propri sensi. Abbiamo eliminato l'uso dei pullman per il trasporto degli atleti da Santa Sabina a Torre Guaceto, puntando a ridurre l’impatto ambientale".





Un altro elemento chiave sarà il "Charity Program". Parte del ricavato della manifestazione sportiva sarà devoluto per il ripianamento arboreo di un’area della riserva di Torre Guaceto. In collaborazione con il consorzio di gestione della riserva, verranno piantati alberi in numero pari a quello degli atleti partecipanti alla competizione. La piantumazione avverrà nel prossimo inverno e rappresenterà un contributo tangibile alla tutela dell’ambiente.





Sostenitori e Partner dell’Evento La "Due Torri" è sostenuta da varie istituzioni, tra cui la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Carovigno, e il Consorzio di Torre Guaceto, insieme al Comitato Sportivo Italiano e Plastic Free. Inoltre, numerosi sponsor locali, come 3040 Imprese, AR3N4, La Mezzaluna, Farmacia Colucci, Mirage, e molti altri, hanno offerto il loro supporto, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità di Carovigno.





Informazioni e Contatti Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email info@atleticacarovigno.it o seguire gli aggiornamenti sui social media ufficiali dell'A.S.D. Atletica Carovigno.





L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi desidera vivere una giornata all’insegna della natura e dello sport, partecipando a un’iniziativa che unisce competizione, divertimento e rispetto per l’ambiente.





Dettagli dell'Evento:

- Data: 29 settembre 2024

- Partenza della T2T competitiva: Ore 9:00

- Partenza della Family Run: Ore 9:00 (a seguito della competizione)