Villa Orsini al centro della scena internazionale: dal 2 al 4 ottobre, il G7 dei Ministri dell'Interno a Mirabella Eclano. A fare gli onori di casa, nella splendida location scelta, il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi. Dopo il summit in programma, gli ospiti provenienti da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti potranno rilassarsi in una delle location più prestigiose della regione.

La prestigiosa cornice di Villa Orsini sarà, quindi, protagonista dell'evento, offrendo agli ospiti un'esperienza esclusiva in una location nota per il suo ambiente moderno, elegante e il servizio impeccabile. Momenti che rappresentano una perfetta fusione tra alta cucina e diplomazia, permettendo ai rappresentanti internazionali di rilassarsi e apprezzare la cultura enogastronomica territoriale. L'Irpinia, dunque, con la sua storia, le sue tradizioni, la bellezza dei suoi paesaggi e il prestigio delle proprie strutture ricettive, si conferma una destinazione meritevole di eventi di portata internazionale.

L’esclusività della struttura sarà il fulcro dell’evento, ospitando gli illustri commensali presso Orsini Mood, con un menu stellato firmato da Nino Di Costanzo, che ha accolto con entusiasmo l’invito di Villa Orsini. Lo chef, pluripremiato e proprietario di "Danì Maison", collaborerà con gli executive chef locali, Nunzio Carannante e Antonio Mennino, per esaltare le eccellenze culinarie irpine. Un’occasione unica per mostrare al mondo il prestigio e il fascino di questa rinomata location e del territorio circostante. L'esperienza culinaria sarà ulteriormente arricchita dai vini della rinomata azienda vitivinicola Quintodecimo, partner dell'evento, che proporrà un'attenta selezione di etichette in abbinamento al menu.