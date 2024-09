IBMAIexperience: Watsonx On Tour al Terminal crociere di Bari

BARI - L’intelligenza artificiale generativa è protagonista dell'evento #IBMAIexperience – Watsonx On Tour, che si svolgerà giovedì 19 settembre dalle ore 17:00 alle 22:00 presso il Terminal Crociere del Porto di Bari, con accesso dal Varco Vittoria (lato Fiera).

L'evento è un'opportunità unica per esplorare le potenzialità di watsonx, la piattaforma di AI generativa e dati di IBM, progettata per il mondo delle imprese e fondata su principi etici e responsabili. Sarà l'occasione per i partecipanti di scoprire come l’intelligenza artificiale possa migliorare l'efficienza e la produttività aziendale, con previsioni di un incremento della produttività globale di circa 4.000 miliardi di dollari entro il 2030. Attualmente, in Italia, il 60% delle grandi imprese ha avviato progetti di AI, mentre solo il 15% delle PMI è in fase di sperimentazione.

L'incontro rappresenta anche un'importante occasione per sottolineare la presenza di IBM in Puglia, grazie al Client Innovation Center (CIC). Il CIC di IBM si dedica alla realizzazione di progetti innovativi per aziende pubbliche e private, offrendo formazione su tecnologie emergenti come cloud, intelligenza artificiale, 5G e Internet of Things. Questo centro collabora con poli universitari di eccellenza e si integra con una rete globale per promuovere l'innovazione.

L'evento, ospitato da Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato di IBM Italia, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, di Confindustria Bari e Barletta–Andria–Trani, e del mondo accademico.

