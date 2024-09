Taranto, al via in sei plessi scolastici di 'Scuola in Festa'

TARANTO - Torna “Scuola in Festa”, l’iniziativa dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi” APS di Taranto che, giunta alla terza edizione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, intende dare il benvenuto agli iscritti delle prime classi delle scuole primaria e secondaria di primo grado della città coinvolgendo, in un clima gioioso, gli alunni delle altre classi e i docenti e i familiari dei piccoliIl fine ultimo di “Scuola in Festa”, infatti, è rendere meno “traumatico” l’ingresso nel mondo della scuola dei bambini e delle bambine, un momento che in molti casi rappresenta anche il primo “distacco”, seppur per poche ore, dall’ambiente familiare.Michele Elmo dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi” APS, ha spiegato che «in ognuno dei sei plessi degli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, con inizio alle ore 9.30 sarà organizzata una grande festa con animazione, giochi e tanta musica per fare ballare i bambini; la manifestazione si terrà nei cortili delle scuole o, in caso di mal tempo, nelle palestre. Ringrazio le dirigenti che hanno dato la disponibilità delle scuole: Dott.ssa Daniela Giannico Ditt.ssa Antonietta Iossa e Dott.ssa Annunziata Carrera».Si inizia mercoledì 11 settembre presso la Scuola “Pertini” al Quartiere Paolo Sesto; al primo appuntamento, accolti dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Daniela Giannico, interverranno per portare il saluto agli alunni e alle famiglie il Vicesindaco di Taranto Gianni Azzaro e l’Avv. Desiree Petrosillo, Assessore comunale alla Pubblica Istruzione, e un rappresentante del Csv Taranto che patrocina il progetto.Il calendario di “Scuola in Festa” si svilupperà presso altre scuole della città: giovedì 12 settembre Scuola “Consiglio” in Città Vecchia, lunedì 16 settembre Scuola “Gabelli e Giusti” al Quartiere Tamburi, mercoledì 18 settembre Scuola “Sciascia Tintoretto” a Talsano, giovedì 19 settembre Scuola “De Amicis” a Talsano e, infine, venerdì 20 settembre Scuola “Sovito Monaco” a Talsano.