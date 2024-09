Il 'Buen Vivir' di Molfetta resta regolarmente aperto

Prenotazioni: tel. 080 338 4569

MOLFETTA - Nonostante i recenti avvenimenti di cronaca accaduti all'interno della struttura Bahia Beach club di Molfetta (Ba) durante un evento notturno, ci teniamo a rassicurare la nostra clientela che la Trattoria sul mare Buen Vivir resta regolarmente aperta, fatta eccezione per la consueta chiusura settimanale del lunedì.La trattoria ha un ingresso autonomo e una gestione diversa e completamente indipendente rispetto al resto della struttura (Bahia), per cui le indagini in corso non coinvolgono il nostro ristorante-pizzeria. Alla luce di questo, il Buen Vivir non è stato posto sotto sequestro probatorio. Continua pertanto ad accogliere i propri clienti con piatti freschi e genuini.