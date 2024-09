Il Lecce cede il difensore Mats Lemmens al Lokeren

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ceduto il difensore Mats Lemmens 22 anni a titolo temporaneo al Lokeren. Il calciatore ha firmato con la squadra belga fino al 30 giugno 2025. Nella scorsa stagione Lemmens ha disputato 18 gare e ha realizzato una rete nel Lecco in Serie B. Nella sua carriera ha giocato nel Lecce, nel Lecco, nel Lecce Primavera dove nel 2023 ha vinto lo Scudetto, nel KRC Genk Under 21 e nel settore giovanile del Genk. Non è mai stato convocato nel Belgio. Il Lecce lo ha trasferito in prestito al Lokeren in Belgio perché Lemmens non avrà nessuna possibilità di giocare in Serie A nei salentini dopo che i giallorossi pugliesi hanno acquistato ad agosto 2024 il difensore francese Frederic Guilbert dallo Strasburgo e il terzino francese Andy Pelmard dal Clermont Foot.