Foggia, è il microbiota intestinale il protagonista del Vip Medical Party

FOGGIA - L'enorme successo dello scorso anno non poteva non dare vita ad una seconda, straordinaria edizione del Vip Medical Party, il primo evento a Foggia dedicato al mondo della salute e del benessere e rivolto ai pazienti, in un faccia a faccia con i medici. Il protagonista dell'edizione 2024 è il Microbiota Intestinale, cioè l'insieme di batteri che normalmente vivono all’interno del nostro tratto gastrointestinale e che hanno un impatto importante sull’intestino e sulla salute dell'uomo, tanto da essere considerato come un ulteriore organo del corpo. Al Vip Medical Party si alterneranno informazioni mediche e testimonianze dei pazienti, per uno scambio di idee ed esperienze che rappresenta l'arma vincente di questo format ideato da Stefania Gallucci, nota biologa nutrizionista, autrice di numerosi video corsi e del libro "Dieta Stop", specializzata in dimagrimento rapido e localizzato, con all'attivo più di mille pazienti fra Foggia, Milano e Roma.IL FORMATSi comincia con una tavola rotonda, che partirà da un tema molto caldo e interessante incentrato sul microbiota intestinale come cardine fra cervello e intestino. Nello specifico gli ospiti del panel, fra i massimi esperti del settore medico, avranno modo di approfondire il tema da punti di vista diversi a seconda del loro settore medico di appartenenza.IL MICROBIOTAIl microbiota svolge un ruolo fondamentale nella salute umana. Aiuta a digerire alcuni tipi di cibi che il nostro organismo non sono in grado di elaborare, produce vitamine essenziali e aiuta a combattere le infezioni. È inoltre protagonista nella regolazione del sistema immunitario e nella prevenzione di molte malattie. Da recenti ricerche è emerso che il microbiota può influenzare anche il nostro umore e il nostro comportamento. Negli ultimi anni sono state condotte diversi studi sui batteri della flora intestinale, fondamentali per la produzione di numerosi enzimi coinvolti nell’assimilazione dei nutrienti. Uno studio condotto in America ha dimostrato che trapiantando la flora batterica di un umano obeso in topi da laboratorio, questi hanno visto aumentare gradualmente il loro peso corporeo fino a diventare, come l’umano donatore, ovvero obesi. Al termine della tavola rotonda, che si terrà a Borgo Pietrafitta il 10 settembre a partire dalle 18, la cena di gala in cui pazienti e medici potranno degustare un momento gastronomico pensato dallo chef della struttura ospitante, con la supervisione di Stefania Gallucci L’intento è quello di avvicinare quante più persone possibili all’idea di corretta alimentazione e non al concetto di dieta come privazione.INFOPer partecipare all’evento è possibile mandare una email a nutrizionistastefania@gmail.comp