Il Monopoli travolge il Foggia 4-1 allo “Zaccheria” nella terza giornata del Girone C di Serie C

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli conquista una vittoria schiacciante contro il Foggia allo Stadio "Zaccheria", imponendosi per 4-1 nella terza giornata del Girone C di Serie C. Dopo un avvio in salita, la squadra biancoverde ha ribaltato il risultato con una prestazione solida e convincente.

Nel primo tempo, il Foggia passa subito in vantaggio al 6' grazie a un colpo di testa di Salines. Tuttavia, il Monopoli non tarda a reagire: al 15' Viteritti ristabilisce l'equilibrio con un potente destro da 25 metri che sorprende il portiere avversario. Appena due minuti dopo, al 17', Emmausso sfiora il vantaggio per i biancoverdi, ma la sua occasione non si concretizza. Il sorpasso arriva comunque un minuto dopo: al 18' Calvani trova la rete con un siluro di sinistro da fuori area, portando il Monopoli sul 2-1.

Il Foggia prova a reagire, ma al 33' Zunno sfiora soltanto il pareggio, mentre al 43' Emmausso non riesce a inquadrare la porta su punizione.

Nella ripresa, il Monopoli continua a dominare. Al 5' Emmausso spreca una buona occasione per aumentare il vantaggio, ma al 8' Bruschi non sbaglia, trasformando una punizione che vale il 3-1 per i biancoverdi. Il Foggia tenta disperatamente di riaprire la partita, ma Santaniello, al 29', non riesce ad accorciare le distanze.

Il colpo di grazia arriva al 41' con Bulevardi, che firma il quarto gol con una splendida girata al volo, mettendo definitivamente al sicuro la vittoria per il Monopoli. Si tratta del secondo successo in trasferta per i pugliesi, dopo il 2-0 inflitto alla Turris al "Liguori".

Con questo risultato, il Monopoli sale a 6 punti in classifica, in quinta posizione, a pari merito con il Benevento, confermandosi tra le squadre più in forma del campionato.