TRANI - Questa mattina, nel centro di Trani, si è verificato un grave episodio di violenza che ha portato al ferimento di una persona. Sul luogo sono prontamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani e del NOR della locale Compagnia.Le operazioni sono state condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari, in particolare della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di tentato omicidio.Le indagini sono ancora in corso, e il procedimento si trova nella fase preliminare. Sarà il processo, attraverso il contraddittorio tra le parti, a stabilire l’eventuale colpevolezza dell’indagato, secondo il principio di presunzione d’innocenza.