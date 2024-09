Incendio all'ex Ospedale Umberto I di San Marco in Lamis: nessun ferito e assistenza garantita

SAN MARCO IN LAMIS - Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in un magazzino dell'ex ospedale Umberto I di San Marco in Lamis (Foggia), dove si trova il presidio territoriale d'assistenza. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme, senza causare problemi ai pazienti della residenza sanitaria al piano superiore, né all’hospice o al personale in servizio presso il punto di primo intervento.

Dopo l'incendio, il personale tecnico di Sanitaservice ha condotto un sopralluogo, verificando l'assenza di danni agli impianti elettrici. Un ingegnere strutturalista dell'Asl di Foggia ha confermato che non ci sono state lesioni strutturali all'edificio.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, il principio d’incendio sarebbe stato causato da un giovane con problemi psichici che, in preda all’ansia, avrebbe chiesto medicinali al personale sanitario. Successivamente, avrebbe tentato di appiccare il fuoco in un vano al piano terra, causando una notevole fuoriuscita di fumo. Il giovane, secondo indiscrezioni, è stato successivamente accompagnato in una struttura psichiatrica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ricostruendo l'accaduto per accertare eventuali responsabilità. Le autorità presenti, tra cui il direttore generale dell'Asl Antonio Nigri, hanno confermato che non ci sono stati feriti e che le attività assistenziali non hanno subito interruzioni, nonostante i danni materiali, che saranno quantificati nelle prossime ore.