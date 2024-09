Grande Fratello 2023: al via la nuova edizione con Alfonso Signorini e tante novità

COLOGNO MONZESE - Lunedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5, debutta la nuova edizione del celebre reality show “Grande Fratello”, prodotto da Endemol Shine Italy. A condurre per il sesto anno consecutivo sarà Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e dalla new entry Beatrice Luzzi, seconda classificata nella scorsa edizione e ora nel ruolo di opinionista. Rebecca Staffelli sarà confermata nel suo ruolo per raccogliere i commenti dei telespettatori.

Protagonisti e Storie

Anche in questa edizione, i nuovi concorrenti, rinchiusi nella Casa, si contenderanno il montepremi di 100.000 euro. I protagonisti saranno un mix di volti noti e persone comuni, ciascuno con una storia personale e inedita da raccontare. La lunga convivenza forzata permetterà di svelare i loro vissuti, tra esperienze di vita e aspirazioni future.

Nuove Ambientazioni e Formato

Tra le principali novità, l'inaugurazione del nuovissimo Villaggio di Grande Fratello, situato presso i Lumina Studios di Roma. La nuova Casa, ampliata su una superficie di 1.750 mq, e uno studio rinnovato daranno un tocco di modernità alla storica trasmissione. Il reality avrà due appuntamenti settimanali, in onda lunedì 16 e giovedì 19 settembre.

Programmazione e Seguito H24

Oltre agli appuntamenti serali su Canale 5, il pubblico potrà seguire le vicende della Casa in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), Mediaset Infinity (sito e app), e su La5 (canale 30 del ddt). Saranno inoltre previste finestre in day-time su Canale 5 e Italia 1, con aggiornamenti quotidiani sugli avvenimenti più salienti.

Un'Esperienza Crossmediale

L'evoluzione crossmediale di “Grande Fratello” sarà curata dalla Direzione Business Digital di RTI. Gli appassionati potranno restare sempre aggiornati grazie al sito ufficiale, all’app di Mediaset Infinity e ai profili social ufficiali su Facebook, X, Instagram e TikTok.

Tra gli autori del programma spiccano i nomi di Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Irene Ghergo, e molti altri, mentre la regia è affidata ad Alessio Pollacci per lo studio e Marco Fuortes per la Casa.

Con queste novità e riconferme, il “Grande Fratello” 2023 promette emozioni, colpi di scena e la consueta capacità di catturare l'attenzione del pubblico italiano.