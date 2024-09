Tutto pronto per il festival del Giornalismo Culturale, si svolgerà a Torremaggiore dal 22 al 24 settembre 2024

TORREMAGGIORE - L’associazione “TELE RADIO-TORRE APS” con il contributo e il patrocinio del Comune di Torremaggiore e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, ha organizzando la prima edizione del Festival del Giornalismo Culturale, che si svolgerà nella città dell’Alto Tavoliere, dal 22 al 24 settembre 2024. Un ricco programma che chiude gli eventi del calendario estivo di “TORRESTATE 2024”, con l’arrivo di giornalisti a livello regionale per conferenze, presentazioni libri, dibattiti e per chiudere percorsi enogastronomici con le più importanti aziende del territorio, produttori di olio, vino, salumi e mozzarelle. Il programma è il seguente:Ore 19:00 Inaugurazione del Festival, con la presenza del sindaco, dell’assessore alla cultura di Torremaggiore, successivamente arriverà il giornalista di Antenna Sud, Francesco Molinaro per presentare il suo ultimo libro: “La verità dietro le quinte - L’evoluzione dei media dal cinema ai social”, il tutto nell’Atrio del Castello Ducale “De Sangro”, modera Gigi CiavarellaOre 20:00 Inaugurazione mostra fotografica in Villa Comunale “Federico II” a cura dei fotografi locali, che espongono i propri scatti dei luoghi più storici della città di Torremaggiore e dintorni. La mostra rimarrà aperta fino al 24 settembre.Ore 21:00 Dialogo tra le autrici con Rossella Soldano e Daniela Palmieri con la presentazione dei libri “Continuo a Chiamare il tuo nome, nonostante tutto” e “Gli anni volano, i giorni no”Ore 19:00 Conferenza “Cultura, Promozione del Territorio: la comunicazione un ottimo mezzo” insieme a Piero Paciello, direttore de L’Attacco, a seguire la giornalista Alessia Paragone presenterà il suo nuovo libro “Le nuvole Parlanti”, conclude Claudio Macchiarola e la presidente Maria Stella Marinaccio, modera Piero RussoOre 20:30 Apertura Percorso Enogastronomico con i prodotti tipici con le aziende del territorio, nella Villa Comunale “Federico II”Ore 21:00 Gruppo Folk “Terra Mia” di Pietra Montecorvino in concerto.