Incendio in un emporio cinese a Milano: tre giovani morti, indagini in corso

MILANO - Tragedia a Milano, dove un incendio devastante ha causato la morte di tre giovani di nazionalità cinese nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. Il rogo è divampato in un emporio di articoli cinesi situato in via Ermenegildo Cantoni 3. Le vittime sono due fratelli, rispettivamente di 19 e 17 anni, e una ragazza di 24 anni. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, alla protezione civile e alle ambulanze del 118. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte, non solo per spegnere le fiamme ma anche per prevenire il crollo della struttura gravemente danneggiata.

Le indagini: possibile rogo doloso

Le cause dell'incendio restano ancora sconosciute. Tuttavia, i primi accertamenti non escludono la possibilità che si tratti di un rogo doloso. Secondo indiscrezioni, i titolari dell'attività avrebbero ricevuto minacce in passato. I carabinieri stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente e le eventuali responsabilità.

I corpi dei tre giovani sono stati ritrovati nel bagno al piano terra dell'edificio, dove avrebbero cercato riparo dalle fiamme. Uno di loro è stato trovato in pigiama, suggerendo che i ragazzi dormissero all'interno del capannone. I primi riscontri confermano infatti la presenza di tre letti nello stesso spazio dove si è propagato il fuoco. Sul retro del locale, utilizzato anche come deposito, si concentrano le analisi per capire come l'incendio abbia potuto svilupparsi con tale intensità.

Una tragedia che lascia sgomenta la comunità

La tragedia ha scosso profondamente la comunità cinese di Milano e l'intera città, che ora attende con ansia ulteriori dettagli sull'accaduto. Le indagini proseguono per far luce su un evento che ha portato via tre giovani vite, gettando nel dolore famiglie e amici.