Jannik Sinner conquista per la prima volta le semifinali degli US Open: battuto Medvedev in quattro set

FRANCESDO LOIACONO - Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera le semifinali degli US Open, dopo una straordinaria vittoria contro Daniil Medvedev. Sul cemento di Flushing Meadows, a New York, il 23enne azzurro, attuale numero 1 del mondo, ha sconfitto il russo, numero 5 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4.È stata una partita ricca di emozioni e colpi di scena, con Sinner che ha mostrato una tenacia e una maturità tattica notevoli. Il giovane italiano ha dominato il primo set, sfruttando al meglio i suoi colpi da fondo campo e imponendo un ritmo serrato a Medvedev, noto per la sua solidità difensiva. Nel secondo set, tuttavia, il russo ha reagito, vincendo agevolmente per 6-1 e riequilibrando il match.Sinner non si è fatto scoraggiare, rispondendo con grande determinazione. Nel terzo set è tornato a essere protagonista, concedendo pochissimo al suo avversario e chiudendo con un netto 6-1. L'ultimo parziale è stato più combattuto, ma il talento italiano ha mantenuto la calma e, con il break decisivo nel nono game, ha chiuso la partita con un 6-4 che gli ha assicurato il passaggio in semifinale.Domani Sinner affronterà il 22enne britannico Jack Draper, attualmente 25º nella classifica ATP. Il match sarà un'altra sfida impegnativa per l'azzurro, che continua a confermare il suo straordinario stato di forma in questo torneo, spingendosi sempre più verso la vetta dello Slam americano.