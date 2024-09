Sangiuliano: "Revocato l'incarico per una relazione personale"

ROMA - "Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un'intervista al Tg1 parla della "consulente mancata" Maria Rosaria Boccia, su cui si è sollevato un caso politico. "Mai speso soldi pubblici" ha detto ancora il ministro: "I suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale". E ha ribadito: "Non sono ricattabile". "Ho presentato le mie dimissioni alla premier ma le ha respinte" ha poi aggiunto. A stretto giro arriva la replica della donna che su Instagram scrive: "Iniziamo a dire bugie! Su questo terreno non sono ricattabile....".