La moda pugliese vola a Milano per la Fashion Week

BARI - Puglia Land of Fashion è il progetto con cui la Regione Puglia approda domani nella capitale della moda per la settimana più importante e attesa per il mondo del tessile, La Fashion Week di Milano.Una iniziativa, che rientra nel più ampio progetto “Puglia, Business or Pleasure”, nata dalla collaborazione con Puglia Promozione e il supporto di CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana, ente organizzatore esclusivo della Fashion Week di Milano, per promuovere e valorizzare non solo la Puglia come destinazione, ma soprattutto le eccellenze manifatturiere nei settori produttivi chiave del Made in Italy, come il settore della moda.“Questa iniziativa, è finalizzata a valorizzare le eccellenze manifatturiere del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero pugliese – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci –. Lo faremo in una delle cosiddette “Big Four”, ovvero una delle quattro capitali mondiali della moda, insieme a Parigi, New York e Londra – e lo faremo all’interno del Fashion Hub di Palazzo Giureconsulti, in Piazza Duomo, sede di CNMI e quartier generale delle principali iniziative che richiamano ogni anno milioni di visitatori. Saranno presenti undici PMI e start-up pugliesi, selezionate per l’iniziativa, che potranno dare visibilità ad un capo d’abbigliamento frutto di una prestigiosa collaborazione con grandi brand di moda, promuovere le progettualità sviluppate con designer e stilisti emergenti, e promuovere le attività sui temi della sostenibilità ambientale e produzione di capi con l’utilizzo di materiali sostenibili e di particolare pregio. Le aziende pugliesi, sia attraverso brand propri che si vanno sempre più affermando nel mondo del fashion business, ma anche attraverso le produzioni conto terzi per grossi brand della moda e per aziende manifatturiere del centro nord, cominciano ad avere un’identità propria, ad investire, anche attraverso le misure regionali, in ricerca e innovazione sia di prodotto sia di design. Investono sui temi della sostenibilità ambientale, sostenibilità del ciclo produttivo nell’intero filone, dalla coltivazione delle fibre tessili naturali fino allo smaltimento dei capi. Questo vogliamo raccontare ai buyer e agli operatori di settore da tutto il mondo – ha concluso Delli Noci – molti dei quali hanno già conosciuto la Puglia come cornice a grandi eventi di moda, dalla sfilata di Dior in Piazza Duomo a Lecce, a quella di Gucci a Castel Del Monte, a quella Dolce&Gabbana ad Alberobello, e che durante la Fashion Week avranno modo di apprezzarne produzioni e capacità innovative”.Sostenibilità, creatività emergente, education, alta formazione e innovazione nel design di prodotto sono i temi focus del progetto che ha, come obiettivo finale, la promozione, a livello nazionale e internazionale, del settore moda pugliese nell’universo del “fashion system” attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di professionisti del settore, stampa, buyer e soprattutto brand emergenti.Nello specifico, la Regione Puglia, durante tutta la Milano Fashion Week, all’interno del Fashion Hub, avrà una room dedicata alla valorizzazione delle eccellenze manifatturiere della Regione con l’esposizione dei capi selezionati e la diffusione di informazioni sulle aziende pugliesi protagoniste del progetto.Si promuoverà la Regione Puglia sia come polo di attrazione per i grandi brand, sia come filiera manifatturiera di eccellenza, focalizzando l’attenzione sulla Puglia come distretto industriale solido e polo manifatturiero strategico, che si va affermando come punto di riferimento per i grandi brand.Durante la Fashion Week si svolgeranno, inoltre, attività di networking attraverso eventi di promozione Business to Consumer e Business to Business come la “Cross Cultural Business Conversation” dedicata alla Regione Puglia programmata nell’ambito di un ricco programma di appuntamenti B-to-B privati, organizzati per le aziende e i brand partecipanti al progetto.Domani 17 settembre a partire dalle ore 14, durante l’evento di apertura, la Regione Puglia avrà a disposizione uno spazio esclusivo al piano terra di Palazzo Giureconsulti, già completamente allestito, con uno schermo per proiettare contenuti che raccontano il legame della Regione con la moda. In particolare, ci si focalizzerà sul racconto della Puglia come distretto industriale di importanza strategica per il settore moda. Saranno presenti alcuni manichini espositivi con una selezione di capi rappresentativi delle realtà manifatturiere.Mercoledì 18 settembre alle ore 11, si terrà una “Cross Cultural Business Conversation”, dedicata alla Regione Puglia che verrà inserita in un ricco programma di appuntamenti B-to-B privati. All’iniziativa prenderanno parte l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e la direttora del dipartimento Giannaelisa Berlingerio.Aziende partecipanti:GST GRUPPO SVILUPPO TESSILE srl – Sava (TA), Sartoria Massacri Srl – Martina Franca (TA), Maria Elena Di Terlizzi – Corato, MOOD-ONE – Bari, Russo Sabato – Martina Franca (TA), Salar Milano Srl – Lecce, IJO DESIGN DI SURACE ANNALISA – Lecce, Fondazione Le Costantine ETS – Uggiano La Chiesa (LE), Marina Timonova – Brindisi, Ambra Srl – Zollino, futuroRemoto Gioielli di De Benedittis Gianni – Lecce.