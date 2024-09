La Santa Sede invia una lettera di benedizione a Santa Fizzarotti Selvaggi per il suo CD di preghiere musicate da Giuseppe Cionfoli

BARI - Con grande emozione e gratitudine, pubblichiamo una lettera pervenuta dalla Santa Sede indirizzata alla nostra cara Santa Fizzarotti Selvaggi, in riconoscimento del suo CD di liriche in forma di preghiera intitolato "Bei veli dell’Aurora. Betelgeuse", musicate dal cantautore Giuseppe Cionfoli.Il Santo Padre, con il suo messaggio, ha voluto estendere la Sua Benedizione non solo a Santa Fizzarotti Selvaggi, ma anche a tutte le persone a lei care, inclusi noi che condividiamo il suo percorso. La pubblicazione di questa lettera ci riempie di orgoglio e speranza, confermando la vicinanza e l’attenzione del Papa verso chi, attraverso l'arte e la preghiera, contribuisce alla diffusione di valori spirituali e di pace.Questo progetto di liriche in preghiera è un'opera che unisce fede e musica, creando un ponte tra l'umano e il divino, ed è per noi motivo di grande onore poter condividere con tutti voi la gioia di questa Benedizione speciale.