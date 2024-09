La sconfitta normanna e la riconquista di Taranto: rievocazione storica dell'XI secolo

TARANTO - Domenica 15 settembre sarà il giorno dell’epilogo della Battaglia dell’XI secolo, con la rievocazione della vittoria bizantina sui Normanni e la conseguente riconquista di Taranto. A partire dalle ore 16:30, lungo le sponde del Mar Piccolo e nella località I Battendieri, prenderà vita l'ultimo atto della due giorni di eventi, organizzata dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine e patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Consiglio regionale della Puglia e dal Comune di Taranto.

La rievocazione, giunta al secondo giorno, trasformerà l'area in un vero campo medievale, con decine di tende, armi, soldati e artigiani impegnati a far rivivere il passato. I visitatori potranno esplorare il grande accampamento allestito, partecipando a un percorso interattivo che permetterà di scoprire come si viveva e come si combatteva nel Medioevo.

Gruppi di rievocatori da tutta Europa

A rendere l’evento ancor più suggestivo è la partecipazione di 22 gruppi di rievocatori provenienti non solo dall’Italia ma anche da Germania e Ungheria. Oltre ai Cavalieri de li Terre Tarentine, promotori dell’evento, partecipano altre associazioni storiche come Historia, Stratos e Antiquae Artis da Bari, Milites Federici II da Brindisi e Imperiales Federici II da Foggia. Tra i partecipanti internazionali, spiccano i gruppi ungheresi Jaurinum e i tedeschi di FFC1066 Das Contingent.

Un progetto tra storia e turismo

L’evento rappresenta un importante progetto di living history, che fonde cultura, turismo e spettacolo per promuovere la conoscenza storica e identitaria del territorio. La battaglia finale, cuore dell’evento, avrà inizio alle ore 18:15, quando i Bizantini e i Normanni torneranno a confrontarsi sul campo di battaglia. A seguire, la giornata sarà animata da danze e musiche medievali eseguite dal gruppo Musica Historica di Fabio Anti, accompagnate da un’area food per i presenti.

Informazioni pratiche

L’ingresso all’evento ha un costo di 8 euro per una singola giornata o di 10 euro per entrambe. L'accesso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni. È consigliata la prenotazione, disponibile tramite la pagina Facebook dell’evento o chiamando il numero 338.4087801. Un ringraziamento speciale va all’associazione Oasi dei Battendieri per l’ospitalità.

Questa rievocazione storica, che porta alla luce uno degli episodi più significativi del Medioevo tarantino, offre ai visitatori un’occasione unica per vivere da vicino la storia e immergersi in un’atmosfera medievale, tra cultura, spettacolo e divertimento.