Economia a Bari: domani il Welcome Day con le storie di successo degli ex studenti

BARI - Il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari (Uniba) apre le porte a matricole e neo-diplomati ancora indecisi sul proprio futuro accademico. Il 16 e 17 settembre si terranno i Welcome Days, due giornate dedicate all’accoglienza e all’informazione, con l'obiettivo di presentare i percorsi formativi e far conoscere le opportunità offerte dal Dipartimento, diretto dal professor Vito Peragine.

16 settembre: Tavola rotonda sulle storie di successo

Il primo appuntamento, previsto per domani 16 settembre alle ore 10:00 nell’Aula Magna di Economia, sarà una tavola rotonda intitolata “I percorsi di eccellenza dei laureati in economia a Bari”. L’incontro, introdotto dal professor Vito Peragine, vedrà la partecipazione di illustri ex studenti dell’Università di Bari che hanno intrapreso carriere di grande successo.

Tra i relatori:

Fabrizia Lapecorella , Vicesegretario Generale dell’OCSE

, Vicesegretario Generale dell’OCSE Pierluigi Serlenga , Managing Partner di Bain & Company Italy

, Managing Partner di Bain & Company Italy Massimiliano Silvestri , CEO di LIDL Italia

, CEO di LIDL Italia Giovanni Conforti, Founder e CEO di Yakkyo spa

Questi professionisti racconteranno le loro esperienze di studio in economia a Bari, le sfide affrontate, le scelte fatte e le opportunità colte, offrendo consigli preziosi agli studenti su come trasformare il proprio percorso accademico in una carriera di successo. L'incontro sarà moderato dal giornalista Dionisio Ciccarese.

17 settembre: Presentazione dei percorsi formativi

Il 17 settembre, sempre alle ore 10:00, il Dipartimento si presenterà agli studenti con una panoramica completa dei corsi di laurea offerti. Coordinatori e docenti illustreranno i vari indirizzi di studio, mentre il personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti forniranno informazioni sui servizi del dipartimento, come laboratori, biblioteche, programmi di scambio internazionale e iniziative legate alla sostenibilità.

I Welcome Days rappresentano un’opportunità unica per le nuove matricole di orientarsi e per i futuri studenti di approfondire i vari ambiti di studio, dal management alla finanza, dal marketing alle scienze statistiche, aiutandoli a prendere decisioni informate sul loro percorso universitario.

Informazioni pratiche

Gli eventi si terranno presso l'Aula Magna di Economia, dalle ore 10:00 alle 13:00. Le giornate sono aperte a tutti coloro che vogliono conoscere meglio le opportunità offerte dal Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari.