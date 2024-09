Estate 2024: La più calda di sempre, record storici di temperature

L'estate boreale del 2024 è ufficialmente la più calda mai registrata, con i mesi di giugno e agosto che hanno stabilito nuovi record di temperature. A confermarlo è Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service, il servizio europeo per il monitoraggio del clima.

Secondo i dati raccolti, l'intera stagione estiva, che comprende giugno, luglio e agosto, ha visto temperature eccezionalmente alte su scala globale, segnando un nuovo primato. "Questa serie di temperature record sta aumentando la probabilità che il 2024 sia l'anno più caldo mai registrato", ha affermato Burgess.

L'esperta ha inoltre lanciato un allarme: gli eventi estremi legati al caldo, come quelli osservati questa estate, diventeranno sempre più intensi e devastanti per le persone e l'ambiente se non verranno prese misure urgenti per ridurre le emissioni di gas serra. Il cambiamento climatico continua a manifestarsi con forza crescente, richiedendo azioni immediate per contenere i danni e proteggere il futuro del pianeta.