Lavoro: 700 posti nella vigilanza privata, recruiting day a Bari

BARI - Domani, 24 settembre 2024, si svolgerà a Bari un importante recruiting day organizzato dall’Istituto di Vigilanza Coopservice Spa, con l’obiettivo di selezionare 700 addetti nel settore della sicurezza e vigilanza privata. L’evento si terrà presso l’Hotel La Baia, in via Vittorio Veneto 29, dalle 9:30 alle 17:00.

L'istituto cerca guardie particolari giurate (GPG) disponibili a trasferirsi in Emilia-Romagna. Per i candidati selezionati, è previsto un sostegno al trasferimento, che include possibilità di alloggio e altri benefit. Questo è un passo importante nel piano di crescita dell'azienda, che mira ad assumere nuovi dipendenti nei prossimi sei mesi per far fronte all'espansione del business.

L’Istituto di Vigilanza Coopservice è parte del gruppo Coopservice, uno dei principali operatori italiani nel settore dei servizi, con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro e più di 20.000 dipendenti. Il piano industriale dell'IVC prevede l'assunzione di 700 professionisti nel campo della sicurezza, tra cui guardie armate, addetti ausiliari alla sicurezza e tecnici manutentori.

In Italia, operano circa 1.501 imprese di vigilanza privata, che impiegano un totale di 104.000 persone. La vigilanza privata è particolarmente presente nel Sud e in Puglia, dove, secondo i dati Istat, nel 2022 erano attive 245 imprese, con un totale di 4.789 addetti. Bari guida la regione con 1.415 addetti.

Antonio Di Prima, Amministratore Delegato dell'IVC, ha sottolineato che i recenti rinnovi del contratto collettivo porteranno a aumenti salariali e all'introduzione della quattordicesima mensilità per gli addetti ausiliari alla sicurezza. Inoltre, l’azienda offre un contributo welfare per sostenere i trasferimenti.

Per partecipare al recruiting day, è possibile inviare la propria candidatura tramite il link qui. Maggiori informazioni sulle date e modalità di partecipazione possono essere trovate sul sito dell'azienda.