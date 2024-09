Lecce, gli appuntamenti in provincia di domenica 15 settembre

Ecco qui un elenco di appuntamenti a Lecce e provincia nella giornata di domenica 15 settembre 2024: Ecco qui un elenco di appuntamenti a Lecce e provincia nella giornata di domenica 15 settembre 2024:





CUTROFIANO | Il pranzo sociale di comunità con AssaggiUcci e Zimba che te passa per Li Ucci Festival





Domenica 15 settembre dalle 12:00 (ingresso libero) nella pineta del Parco dei Fossili, la quattordicesima edizione de Li Ucci Festival ospita un appuntamento speciale con "Il pranzo sociale di comunità" con le specialità degli AssaggiUcci e la musica di Zimba che te passa. Il progetto musicale "nato per sbaglio", guidato da Edo Zimba (tamburello e voce), figlio ed erede artistico di Pino Zimba, si nutre della forza ritmica della tradizione popolare per intrecciarsi con l’energia esplosiva del rock’n roll. Ideato e promosso da Sud Ethnic Aps, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cutrofiano in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, dal 1 al 7 settembre Li Ucci Festival ha proposto una settimana di arte, cultura, musica, enogastronomia e turismo con concerti, incontri, una mostra fotografica, il Riconoscimento cultura d’onore consegnato a Massimo Bray e Salvatore Tramacere, una biciclettata e tante degustazioni. Grazie al progetto AssaggiUcci inserito nel programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare del triennio 2024/2026 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, tutte le artiste e gli artisti coinvolti dalle varie attività del festival hanno ricevuto in omaggio prodotti locali grazie alla partnership con La Terra di Puglia e l'Azienda Agricola Le Lame e oggetti in ceramica realizzati dalle aziende Fratelli Colì, Ceramiche Benegiamo e Salvino De Donatis. Inoltre, Li Ucci ha dato l'opportunità di partecipare a un percorso di degustazione di gelati selezionati da Dolce Arte appositamente per il festival. Testimonial è stato il content creator e narratore di avventure Antonluca Iasi, fondatore di Salento Food Porn e delle pagine social "E vieni con me". Nato nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l'intento di ricordare lo storico gruppo "Gli Ucci" di Cutrofiano e tutti i grandi cantori del Salento che, grazie alla loro cultura orale, hanno saputo tramandare i canti e le tradizioni del territorio, il Festival è cresciuto negli anni, ha ampliato la sua visione, arricchito il programma e coinvolto nuove generazioni di musicisti, cantori e artisti capaci di trasmettere il patrimonio popolare salentino. Tra gli ospiti di questa edizione i progetti Voci di terra nostra, Alchemica, Mascarimirì cantano Gli Ucci, il cantattore P40 e le due esperienze vincitrici del Premio nazionale Folk & World, la band calabrese Castrum e la cantante salentina Consuelo Alfieri. Lunedì 2 settembre nella Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce il Festival ha proposto un appuntamento speciale dedicato ai detenuti (aperto anche al pubblico già prenotato) con la musica dei Kamafei. Martedì 3 si sono esibite invece le Sister Act di Puglia, coro vocale formato dalle Suore Missionarie Francescane di Gravina di Puglia. Sabato 7 nella Masseria L'Astore spazio al concerto-evento finale con l'esibizione de Li Ucci Orkestra che dal 2013 riunisce musicisti accomunati dalla volontà di costruire, attraverso note e musica, gli insegnamenti e la tradizione lasciata dai cantori salentini. La manifestazione è realizzata in sinergia con il Comune di Cutrofiano e in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Istituto Diego Carpitella, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Puglia Promozione e altri partner pubblici e privati. Ingresso libero. Info e programma www.liuccifestival.it – 3776954833.





LECCE | Gianni De Blasi a Nardò e Brindisi con "L'ultima settimana di settembre"





Domenica 15 alle 19:00 al Pianeta Cinema di Nardò e alle 20:30 all'Andromeda di Brindisi il regista leccese Gianni De Blasi sarà in sala per presentare "L'ultima settimana di settembre". Dopo l'anteprima al Giffoni Film Festival, da giovedì 12 settembre, distribuito da Medusa Film, nei cinema di tutta Italia è arrivata l'opera prima di De Blasi con Diego Abatantuono e il giovanissimo Biagio Venditti. Tratto dall'omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi (Rizzoli), con soggetto e sceneggiatura firmati dallo stesso regista con Antonella W. Gaeta e Pippo Mezzapesa e la musiche originali di Andrea “Pupillo” De Rocco dei Negramaro, girato tra il capoluogo salentino e la costa jonica, la valle d'Itria, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il film è una produzione Trump limited (del neretino Attilio De Razza e di Nicola Picone) in associazione con la salentina Passo Uno Cinema (Salvatore Caracuta) e Medusa Film in collaborazione con Prime video e con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Pietro Rinaldi è un anziano scrittore in declino. Rimasto vedovo e ormai stanco della vita, progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno ma un’inattesa tragedia sconvolge i suoi propositi. La morte improvvisa di sua figlia e del genero a causa di un incidente automobilistico, lo porta a doversi occupare del nipote adolescente Mattia. Nonno e nipote, che si sono fino ad allora ignorati, si ritrovano a vivere una dolorosa, quanto indesiderata, convivenza. Un viaggio che si rivelerà fondamentale per loro. Colpi di scena e avvenimenti inaspettati cambieranno per sempre i loro destini.





TREPUZZI | Un teatro nel bosco con Rachele Andrioli e Coro a Coro





Nel Boschetto di San Vito a Trepuzzi prosegue la terza edizione di "Un teatro nel bosco", rassegna per tutta la famiglia che rientra nel progetto Teatri del Nord Salento. Domenica 15 settembre (ore 20:30 - ingresso gratuito) sul palco la cantante, musicista e autrice Rachele Andrioli, una delle più originali interpreti della nuova scena salentina, vincitrice nel 2023 del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana con il suo esordio solista "Leuca" (Finisterre | Puglia Sounds Records), si esibirà con il progetto Coro a Coro. L’ensemble femminile racconta storie di donne, mediterranee, sospese tra verità e leggenda, attraverso le canzoni tradizionali che legano il Salento ad ogni Sud. Il coro è il risultato di un lungo percorso sull’inclusività e l’accoglienza ideato e diretto dalla stessa Andrioli per favorire il concetto di genere e la multiculturalità. Durante il live si attraversano musiche popolari e d'autore, si scopre la forza terapeutica del canto per produrre un impasto al femminile di voci, cultura e tradizione. In un'epoca caratterizzata da timore, incertezza e apatia, Coro a Coro è un piccolo argine dove la musica costruisce ponti, accoglie, lenisce. Teatri del Nord Salento, progetto ideato e promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con Blablabla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e dei comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Guagnano, Leverano e Novoli, si concluderà con la "Stand Up Poetry" di Lorenzo Marangoni (sabato 21 settembre). Info e prenotazioni 3207087223 - 3208607996 – 3403129308 - www.facebook.com/legamiteatridelnordsalento





LECCE | Visite guidate al Parco Archeologico di Rudiae





Domenica 15 settembre con turno unico alle 17:00 (ingresso 8/6 euro), proseguono le visite guidate nel Parco archeologico di Rudiae a Lecce. Quello della città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.) è uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl - spin off dell'Università del Salento, anche sulla base di un preventivo accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce. Gli scavi, avviati sin dalla seconda metà dell'ottocento grazie al Duca Sigismondo Castromediano con la direzione di Luigi De Simone, hanno riportato alla luce aree di necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni delle fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana. Al centro dell’insediamento si conserva l’Anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.). Lecce può vantare, infatti, due anfiteatri romani a distanza di pochi chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant'Oronzo, nel cuore della città, e quello dell'antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino sulla via per San Pietro in Lama. Durante le visite sarà ricordata anche la figura di Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie proprio per la costruzione dell’Anfiteatro. Info e prenotazioni 3491186667 - 3495907685 - parcoarcheologicorudiae.it





GALLIPOLI | Dj set di Carlo Chicco al Cotriero