Completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: in fase avanzata le procedure per lavori, arredi e grandi macchine

In dettaglio, la ASL Bari ha indetto ed espletato un articolato “pacchetto” di procedure di gara:Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1606 del 31.07.2024 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 11.700.000,00;





Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1803 del 05.09.2024 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di completamento e fornitura per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 15.000.000,00;

Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1813 del 10.09.2024 sono stati aggiudicati i lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso - un asse stradale che sviluppa complessivamente circa 2,5 km - per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 13.000.000,00;



Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1616 del 01.08.2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per i lavori di completamento del sub-lotto Medicina di Laboratorio, il cui intervento ammonta ad € 1.750.000,00 e sono in corso i lavori della stessa per la valutazione dell’offerta tecnica;



Riguardo all’affidamento della fornitura di arredi non sanitari e della segnaletica, suddivisa in 12 lotti per un importo complessivo di € 9.000.000,00, si sta procedendo all’aggiudicazione definitiva dei primi 10 lotti, mentre si stanno concludendo le operazioni di gara per gli ulteriori 2 lotti andati deserti, la cui procedura è stata indetta ex novo con D.D.G. f.f. n. 1692 del 14.08.2024;

Con riferimento alla gara per la fornitura di arredi sanitari e apparecchiature elettromedicali per un valore complessivo di € 32.500.000,00, sono state concluse le valutazioni tecniche delle offerte relative alla I Tranche per un numero complessivo di 21 lotti per i quali si è in procinto di pubblicare l’atto di aggiudicazione. Infine, sono in corso i lavori di valutazione delle offerte tecniche relative agli ulteriori 19 lotti pubblicati con la II Tranche di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 13.02.2024.



L’ospedale in cifre



Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano sorge su un’area pari a 178.000 metri quadri, ha una superficie lorda di circa 63.000 metri quadri (sviluppata su tre livelli) e un volume complessivo di 295.000 metri cubi. La struttura disporrà di 299 posti letto, 150 camere di degenza, 9 sale operatorie (di cui 1 per emergenza-urgenza e 1 per ortopedia), parcheggio per 742 posti auto, un impianto fotovoltaico con capacità di 915kWp e servirà un bacino d'utenza di oltre 260mila persone.

La dotazione dell’Ospedale prevede anche 14 letti tecnici di Osservazione breve intensiva (OBI), 32 postazioni di Day service e Dialisi, un blocco parto con 3 sale parto/travaglio, 1 sala parto in acqua e 1 sala per le emergenze ostetriche (attiva h24). Rilevante l’investimento in tecnologia, in particolare per la diagnostica per immagini, che potrà contare su 10 sale con apparecchiature di ultima generazione (2 Tac, 2 RM, 2 RX, 2 mammografi, 2 ecografi), oltre a una fornitura tecnologica dedicata al Pronto Soccorso, con 1 sala Tac, 2 sale RX e 1 sala ecografia. Sono previste, inoltre, 3 sale per Endoscopia, 2 sale per Cardiologia invasiva e Radiologia interventistica, più 3 sale per chirurgia ambulatoriale e 2 per la chirurgia laser.

«Completare un’opera del genere – commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – è già una grande impresa, soprattutto perché nel frattempo si è dovuto far fronte ad un contesto internazionale a dir poco complesso. Ora naturalmente bisogna finire il lavoro, ma la Puglia, nonostante uno scenario così complicato, ha dimostrato anche stavolta di saper portare avanti gli impegni presi con la comunità, alla quale metteremo a disposizione uno degli ospedali più moderni e belli della Regione».«Tutte le aree coinvolte, i professionisti e i tecnici della ASL – sottolinea il direttore generale facente funzioni Luigi Fruscio – stanno lavorando per chiudere sei diverse e complesse procedure, molte delle quali sono in dirittura d’arrivo con la sottoscrizione dei contratti tra l’azienda sanitaria e i soggetti risultati aggiudicatari, e preparare la fase più delicata dell’apertura. E’ un lavoro spesso invisibile, ma indispensabile per condurre al traguardo un ospedale che rappresenta davvero una straordinaria innovazione, dal punto di vista architettonico, della sostenibilità e delle tecnologie, nel campo dell’assistenza sanitaria».