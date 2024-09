Torino-Lecce: sfida cruciale per la quarta giornata di Serie A

FRANCESCO LOIACONO - Domenica 15 settembre, alle ore 15:00, il Lecce affronterà il Torino allo stadio "Olimpico Grande Torino" nella quarta giornata di Serie A. I salentini, allenati da Luca Gotti, andranno alla ricerca di una vittoria importante per avvicinarsi all'obiettivo salvezza. Dall'altra parte, i granata, reduci dal successo per 1-0 contro il Venezia prima della pausa per le Nazionali, puntano a conquistare i tre punti per rimanere in corsa verso la qualificazione all'Europa League.

Le formazioni

Il Lecce dovrà fare a meno di diversi elementi chiave. Il tecnico Gotti non avrà a disposizione Dorgu, squalificato, mentre Banda e Kaba sono fermi per infortunio. Per questa ragione, sulle fasce giocheranno Pierret e Pierotti, con Oudin nel ruolo di regista. In attacco spazio al duo formato da Morente e Krstovic.

Il Torino, guidato da Paolo Vanoli, dovrà invece fare i conti con le assenze di Schuurs e Vlasic, entrambi fermati da problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Linetty e Ilic, con Sosa nel ruolo di trequartista. In avanti, l'attacco sarà affidato a Zapata e Adams.

L'arbitro e i precedenti

La partita sarà diretta dall'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Nell'ultimo precedente tra le due squadre a Torino, il 16 febbraio 2024, furono i granata a imporsi con un netto 2-0, grazie alle reti di Bellanova e Zapata, entrambe realizzate nel secondo tempo.

Con le due squadre che inseguono obiettivi diversi, la sfida si preannuncia avvincente e decisiva per il cammino di entrambe in questa stagione.