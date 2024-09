Malpelo, in radio il nuovo singolo 'Mango e Papaya'

Il talentuoso artista Malpelo torna con il nuovo singolo ''Mango e Papaya'' e descrive con ironia un amore irraggiungibile, tra due opposti, in un contrasto ossimorico. La persona amata è una femme fatale, colorata come la frutta esotica "Lei è colorata mango e papaya", un’esplosione di passione e di tentazioni, a differenza dell’innamorato, che vive nel suo mondo grigio e scolorito "Lei che bacia lui ma non bacia me quanto mi brucia".





Alla base del progetto di Malpelo vi è l'idea di portare in musica tutte le sue sfaccettature cercando di unire un aspetto dance, ritmato e più scanzonato, ad una anima cantautorale e più intima. In oscillazione tra il riso e il pianto, con una visione pessimista ma ironica nel descrivere la realtà che lo circonda.

A livello di produzione, affidata alle mani di Pietro Celona (Celo prod.), Simone Castronovo e altri nuovi produttori importantissimi nella scena musicale urban, come Keezy, il maggiore riferimento, per le sonorità, è il mondo della dance e del pop elettronico. Nasce così un prodotto urban dalle molte sfumature e che trae ispirazione dal rap, dall'indie, dalla dance, dal pop al cantautorato.





Con Mango e Papaya, Malpelo, prosegue l’ossimorico contrasto tra ritmo trascinante e scrittura malinconica, talvolta tragicomica, un tema ricorrente della musica di Malpelo. Il tutto condito dalla sensazione di leggerezza, tipica della stagione estiva, che fa da sottofondo alle montagne russe umorali descritte dal cantautore.