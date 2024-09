Wiki Loves Puglia: presentata la nuova edizione del concorso fotografico per la valorizzazione di monumenti e beni culturali pugliesi

BARI - È partita la tredicesima edizione in Italia di Wiki Loves Puglia, iniziativa locale di Wiki Loves Monuments. L’edizione pugliese s’inserisce nel contesto internazionale di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia, che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli. Le foto di Wiki Loves Monuments 2024 andranno ad arricchire l’enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo.L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora alle Culture Paola Romano, dal vicepresidente di Wikimedia Italia Ferdinando Traversa, con il coordinatore regionale per la Puglia di Wikimedia Italia Francesco Moro, la presidente dell’associazione Kaleidos e delegata regionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche Tiziana Rizzi e il responsabile della comunicazione istituzionale di Pugliapromozione Gino Lorenzelli.Wiki Loves Puglia, che vede oggi la partenza della sua sesta edizione, è organizzato da Wikimedia Italia assieme all’associazione cinefotografica Kaleidos di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, cui quest’anno si aggiunge il patrocinio dell’ANCI, ICOM Italia (International council of museums) e AIB (Associazione italiana biblioteche).Grazie ai partecipanti al concorso e ai volontari dei progetti collaborativi l’edizione pugliese è tra le più partecipate: alcune delle fotografie di Wiki Loves Puglia (Mareggiata Polignano, Brindisi - Teatro Verdi - particolare della facciata, Tutto rosa e Un comignolo differente) hanno conquistato nel 2020 l’intero podio della classifica nazionale, il sesto posto e il premio FIAF, mentre nel 2023 due fotografie pugliesi hanno ottenuto il secondo e il terzo posto della selezione nazionale su tutti i monumenti.Protagonisti del concorso saranno quest’anno i luoghi della cultura in Italia (musei, archivi e biblioteche) le cui foto andranno ad arricchire l’enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo.“Siamo arrivati alla sesta edizione di Wiki Loves Puglia, un’iniziativa che è cresciuta negli anni come sono cresciuti i suoi organizzatori che, mi piace ricordare, abbiamo incontrato casualmente alcuni anni fa in una scuola media della nostra città, la scuola Duse di San Girolamo - ha esordito Paola Romano -. Questo concorso dà la possibilità a tutti, sia ai fotografi non specializzati che ai professionisti, di scegliere un luogo della nostra Puglia e di darci la loro personale prospettiva sulla bellezza del nostro territorio. Quest’anno c’è un coinvolgimento ancor più significativo delle scuole perché vogliamo accompagnare gli studenti nella scoperta dell’arte della fotografia. Mi sembra un ottimo modo di entrare nel mese di settembre, è un bel segno per il futuro”.“Questo concorso negli ultimi anni è cresciuto sempre di più - ha proseguito Francesco Moro -. Le foto della Puglia nel concorso nazionale ricevono notevoli piazzamenti e questo ci dà grande soddisfazione. Caricare le foto dei monumenti pugliesi su Wikipedia permette di far conoscere questi luoghi a un pubblico più ampio, grazie alla visibilità che offrono piattaforme come Wikipedia e Wikimedia. Le fotografie caricate su Wikipedia sono spesso utilizzate dal motore di ricerca google e appaiono tra le prime immagini visualizzate, contribuendo così a promuovere il nostro patrimonio culturale in tutto il mondo”.“Wiki Loves Monuments è un’iniziativa internazionale che coinvolge più di 50 Paesi in tutto il mondo. In Italia è organizzata dal 2012 e quest’anno include 11 concorsi locali - ha dichiarato Ferdinando Traversa -. È un concorso fotografico collegato a Wikipedia perché arricchisce il suo database fotografico con immagini di alta qualità di monumenti pugliesi, consentendoci di valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale, rendendolo accessibile a una platea globale. Le fotografie, caricate con licenza libera, entrano a far parte dell’archivio fotografico di wikipedia e possono essere riutilizzate liberamente, favorendo la diffusione della conoscenza e la scoperta delle bellezze del nostro territorio”.“La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche patrocina il concorso a livello nazionale, mentre noi come delegazione della Puglia patrociniamo l’edizione pugliese - ha evidenziato Tiziana Rizzi -. L’associazione Kaleidos si occupa di promozione della cultura fotografica in tutte le sue forme e ha messo a disposizione il proprio sapere sin dalla prima edizione di Wiki Loves Puglia. La FIAF organizzerà dei workshop online aperti a tutti gli aspiranti fotografi offrendo nozioni tecniche e di composizione per migliorare la qualità estetica delle fotografie. L’obiettivo non è solo realizzare immagini esteticamente piacevoli, ma anche dare un senso documentaristico alla fotografia, inserendo il monumento in un contesto sociale e creando una relazione tra le persone che vivono nella città e il monumento stesso. Non si tratta solo di rappresentare le linee architettoniche ma anche di raccontare qualcosa attraverso la fotografia”.“L’Agenzia regionale del turismo crede e investe nella fotografia, che ha un’importanza fondamentale nella promozione dell’immagine della Puglia - ha concluso Gino Lorenzetti -. Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa come Wiki Loves Puglia che nasce dal basso e s’inserisce in una competizione in cui la nostra regione ha primeggiato a livello nazionale negli ultimi anni. Le fotografie di Wiki Loves monuments sono andate a incrementare il nostro patrimonio di fotografie che suggeriamo a fotografi e giornalisti di utilizzare per rappresentare i nostri luoghi”.Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1 al 30 settembre. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: coloro che vorranno partecipare potranno farlo gratuitamente, caricando le proprie foto tramite la web-app ( http://app.wikilovesmonuments.it/ ).La giuria selezionerà 10 immagini vincitrici per il concorso regionale. Automaticamente tutte le immagini caricate dagli utenti parteciperanno anche al concorso nazionale e, se premiate, rappresenteranno l’Italia nella classifica internazionale del concorso.La premiazione per la Puglia si terrà il 20 dicembre dicembre presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. A seguire prenderà il via la mostra itinerante delle fotografie vincitrici del concorso, che toccherà fino al 2025 diverse città pugliesi, a partire da Bari; la mostra della scorsa edizione, invece, toccherà Cisterino dal 14 settembre e Sammichele di Bari a ottobre. Tutte le altre date verranno annunciate attraverso i canali social del concorso.Durante Wiki Loves Puglia vengono, inoltre, organizzate delle passeggiate fotografiche alla scoperta del patrimonio culturale e artistico delle città pugliesi, in collaborazione con i circoli fotografici locali o con i Comuni: le wikigite. La partecipazione e l’iscrizione alle gite è gratuita e aperta a tutti.Durante Wiki Loves Puglia vengono organizzate passeggiate fotografiche alla scoperta del patrimonio culturale e artistico delle città pugliesi, in collaborazione con i circoli fotografici locali o con i Comuni. La partecipazione alle wikigite è gratuita e aperta a tutti coloro che, macchina fotografica alla mano, vogliano riscoprire e documentare le città.· 14 settembre, mattina: San Pietro Vernotico· 14 settembre, pomeriggio: Cisternino· 21 settembre, mattina: Monte Sant’Angelo: mattina wikigita, pomeriggio laboratorio di scrittura su Wikipedia (editathon).Tutte le informazioni aggiornate sul concorso, gli appuntamenti e i premi saranno resi disponibili su wikimedia.it/puglia e sulle pagine Facebook e Instagram Wiki Loves Puglia.