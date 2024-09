Prevenzione tumori, ASL e Comune di Noicattaro organizzano una giornata di sensibilizzazione dedicata agli screening oncologici

I programmi di screening sono rivolti alla popolazione appartenente alle fasce di età previste per ciascun programma, in particolare:



● screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto: donne e uomini di età compresa tra i 50 e i 69 vengono invitati ad eseguire un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni;

● screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero: le donne di età compresa fra i 25 ed i 30 anni vengono invitate ad eseguire un Pap test ogni tre anni, le donne fra i 31 e i 64 anni vengono invitate ad eseguire un test HPV ogni cinque anni;

● screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella: le donne di età compresa fra 50 e 69 anni vengono invitate ad eseguire una mammografia ogni due anni



L’esame di screening e tutti gli eventuali esami di approfondimento sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi gratuiti per le persone che aderiscono ai programmi di screening organizzati.



All’incontro parteciperanno i referenti aziendali dei tre screening oncologici: dott.ssa Chiara Antonia Genco per cervico carcinoma, dott.ssa Alessandra Gaballo per mammella e dott. Alessandro Azzarone per colon retto, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.