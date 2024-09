Miss Universe Italy 2024: proclamate le 21 finaliste a Villa Cafiero

Il prestigioso concorso di bellezzasi avvia verso la sua fase finale. A, nella suggestiva cornice di San Ferdinando di Puglia (BAT), sono state annunciate le 21 finaliste che si contenderanno la fascia e la corona. La vincitrice avrà l’onore di rappresentare l’Italia alla finale mondiale, in programma il

Le finaliste di Miss Universe Italy 2024

La prima finalista ad essere confermata è stata Angela Etiope, grazie al titolo di Fan Vote, assegnato tramite un contest online. Le altre 20 miss selezionate sono: Rachele Perelli, Giada Folcia, Jelena Tufonic, Giorgia Vitali, Marika Nardozi, Carlotta Maggiorana, Lucila Basso, Glelany Cavalcante, Noemi Rondelli, Catalina Jacob, Carolina Trombatore, Francesca Ingrosso, Veronica Siniscalchi, Camilla Capra Agostini, Giorgia Antonacci, Morena Teti, Federica Balzano, Federica Ligato, Melissa Braida, e Manuela Matera.

Il format e le fasi finali del concorso

Le finali nazionali di Miss Universe Italy 2024 si svolgono dal 12 al 18 settembre a Villa Cafiero, una splendida tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare. Le 50 partecipanti, provenienti da tutta Italia, si sono sfidate per conquistare un posto tra le 21 finaliste, selezionate da una giuria tecnica secondo i criteri del format internazionale del concorso.

L'organizzazione, insieme alle concorrenti e agli ospiti, è ospitata presso il Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola, quartier generale dell'evento. Quest'anno, il concorso è supportato da Divella, un noto marchio dell'agroalimentare pugliese con rilevanza internazionale, ambasciatore del territorio locale.

La serata finale e il programma

La serata finale di Miss Universe Italy 2024 si terrà il 18 settembre, con la conduzione del presentatore Rai Beppe Convertini. Durante l'evento, ad intrattenere il pubblico saranno l’imitatore e coach di “Tale & Quale Show” Antonio Mezzancella e l'artista internazionale Andréanne Thiboutot, proveniente dal prestigioso Cirque du Soleil.

La giuria sarà composta da personalità di spicco come Virginia Stablum (Miss Universe Italy 2022), Viviana Vizzini (Miss Universe Italy 2020), il modello e content creator Luca Vezil, l’Art Director Pablo e lo stilista Erasmo Fiorentino. Saranno loro a decretare la nuova Miss Universe Italy, che succederà alla vincitrice del 2023, Carmen Panepinto.

Inclusività e innovazione: i valori di Miss Universe Italy

Miss Universe Italy non si limita a celebrare la bellezza esteriore, ma punta anche a mettere in luce la personalità, la cultura e l’eleganza delle concorrenti. Il concorso si distingue per la sua inclusività, aprendo le porte a mamme, donne incinte e sposate, sottolineando l'importanza della diversità culturale e della crescita personale.

L'esperienza Miss Universe mira a offrire opportunità di successo, aiutando le partecipanti a sviluppare fiducia in se stesse e a perseguire le proprie ambizioni.

La storia di Miss Universe

Miss Universe è uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e seguiti al mondo, con circa 600 milioni di spettatori ogni anno. Fondato in California nel 1952, il concorso è oggi gestito da JKN Universe LLC, che lo ha acquisito nel 2022. L'Italia non ha mai vinto il titolo mondiale, ma è arrivata seconda nel 1960 e nel 1987. Miss Universe è anche uno dei concorsi più seguiti sui social, con milioni di follower su Facebook e Instagram.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile seguire il concorso sui canali ufficiali di Miss Universe Italy, sia sul sito web che sui social.