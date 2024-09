'Nell’oblio mi siedo': domenica 15 settembre la presentazione a Santa Cesarea Terme

SANTA CESAREA TERME - Nuovo appuntamento con la rassegna culturale promossa dal Comune di Santa Cesarea Terme assieme alle Terme di Santa Cesarea e all’Associazione culturale AION: domenica 15 settembre, alle ore 20.30, le Terrazze d’ll'Albergo Palazzo ospitano la presentazione della quinta raccolta poetica di Maria Campeggio dal titolo “Nell’oblio mi siedo”, a cura di Storie di Libri di Pasquale Cavalera, che proprio in questi giorni ha meritato il podio nel Concorso Internazionale "Il Galateo" a Roma“Nell'oblio mi siedo" è un canzoniere che diviene punto d'appoggio per dimenticare o perlomeno provare a mettere in ombra le ansie e le fatiche che l'esistenza quotidiana comporta.Pasquale Cavalera dice di lei: “L’empatia di cui Maria si nutre nel quotidiano fa sì che, poesia dopo poesia, il lettore diventi padrone di quella consapevolezza che rasserena il pensiero. Impeccabile è la sua arte, così come profonda è la sua anima.”Il prof. Giuseppe Orsi dialogherà con l’autrice sul concetto di poesia, mentre l’accompagnamento musicale sarà a cura della pianista Gabriella Stea.Ingresso libero.