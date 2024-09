Mola di Bari, il cinema rivive con le colonne sonore dell'Orchestra Brutia

MOLA DI BARI - Domenica 29 settembre alle ore 19.30, presso il suggestivo Chiostro di Santa Chiara di Mola di Bari, si terrà un evento unico nel suo genere: "8 Millimetri", un omaggio alla grande tradizione cinematografica attraverso le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. L'evento, organizzato da Labs Aps e patrocinato dal Comune di Mola di Bari, fa parte della rassegna "Sinfonie parallele: orchestre illuminano Mola", che celebra la musica in tutte le sue forme.

Protagonista della serata sarà l'Orchestra Brutia, diretta dal Maestro Francesco Perri, che proporrà un viaggio musicale attraverso i capolavori del Neorealismo italiano e oltre. Tra i brani eseguiti, spiccano le celebri colonne sonore di film iconici come Divorzio all’italiana, Anonimo veneziano di Stelvio Cipriani, Mondo Cane di Riz Ortolani, e Il giardino dei Finzi Contini. Non mancheranno anche perle musicali come La luna è janca di Osvaldo Minervini, tratto dal film Il lupo della Sila con Amedeo Nazzari e Vittorio Gassman.

L'evento rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire l'importanza del suono nel cinema, soprattutto nell'epoca del Neorealismo, quando la musica non era solo un accompagnamento ma una parte essenziale delle storie raccontate sul grande schermo.

Appuntamento:

Domenica 29 settembre 2024 , ore 19.30

, ore 19.30 Chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari

Biglietti disponibili su www.inprimafila.net o direttamente al botteghino la sera del concerto.

Un incontro tra musica e cinema da non perdere, in una cornice storica che esalterà la magia delle melodie senza tempo.